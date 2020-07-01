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医药股“霸屏” A股上半年牛熊榜放榜

董亮 马换换

2020年07月01日07:39  来源：北京商报
 

　　作为2020年上半年的最后一个交易日，6月30日A股三大股指集体收涨，创业板指、深证成指更是涨超2%，均创出2016年以来新高。随着A股上半年行情收官，牛熊榜单也随之揭晓。经Wind统计，在今年上半年共有123股的股价实现翻倍（剔除今年上市新股），其中英科医疗（300677）独占鳌头，公司半年来股价大幅上涨671.73%。在股价翻倍的个股中，医药股“独领风骚”，占到123股的超三成。相比之下，天茂退、龙力退等退市股则扎堆熊股榜。

　　123股年内涨幅超100%

　　Wind数据显示，在今年1月1日-6月30日共有123股区间累计涨幅超100%，股价实现翻倍。具体来看，英科医疗成为了今年上半年的最牛股，公司股价翻近7倍，1月1日-6月30日区间累计涨幅达671.73%；其次，硕世生物今年上半年区间累计涨幅达383.5%；未名医药、奥翔药业、振德医疗、王府井、省广集团、凯撒文化、宏达矿业、佰仁医疗、坚朗五金、紫天科技10股区间累计涨幅在200%-300%之间，今年上半年分别上涨293.78%、259.76%、234.43%、223.59%、218.45%、217.54%、214.59%、212.53%、209.15%、202.64%。

　　剩余奥飞数据、晶方科技、司太立、道恩股份、大立科技、盐津铺子等111股今年上半年区间累计涨幅在100%-200%之间。

　　在上述123股中，德赛西威、人福医药、蓝思科技、金山办公、珀莱雅等15股在6月30日才跻身年内股价翻倍股行列，其中德赛西威、奥美医疗、恒通股份等多股在6月30日涨停。

　　就上述123股的总市值来看，截至6月30日收盘，智飞生物、金山办公、用友网络、蓝思科技、中微公司5股最新总市值超千亿元，其中智飞生物居首，总市值达1602亿元。广联达、华大基因、贝达药业最新总市值分别约为826亿元、624亿元、561亿元；新易盛、安集科技、双林生物、司太立、三诺生物等81股最新总市值在100亿-500亿元之间；剩余宏达矿业、同和药业、和胜股份、宝莱特、金健米业等34股最新总市值不足百亿元。

　　医药行业成牛股集中营

　　在上述股价翻倍股中，43股属于医药生物行业，占全部123股的35%。经Wind统计，123只股价翻倍股中，佰仁药业、司太立、达安基因、三鑫医疗等43股均在所属申万行业中处于医药生物行业，另外，今年上半年最牛股榜单前五名也均被医药股包揽，系英科医疗、硕世生物、未名医药、奥翔药业、振德医疗。

　　资料显示，最牛股英科医疗为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品；涨幅排名第二的硕世生物则系科创板股票，公司专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，主要产品包括核酸分子诊断试剂、核酸纯化试剂、干化学诊断试剂。

　　新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，在今年疫情的影响下，医药股受到了市场追捧，一些医药股业绩也在今年一季度实现了大幅增长。

　　在43只股价翻倍医药股中，智飞生物盈利能力最强，公司在2019年实现归属净利润达23.66亿元；排在智飞生物之后的是人福医药，公司在2019年实现归属净利润约为8.43亿元。整体来看，除了智飞生物、人福医药之外，还有华大基因、三诺生物、贝达药业等28股2019年实现归属净利润在亿元以上；剩余同和药业、奥翔药业、正川股份等13股在2019年实现归属净利润在亿元以下，无亏损个股。

　　相比2019年年报，今年一季报则出现了一只亏损个股，未名医药在今年一季度实现归属净利润约为-0.63亿元。

　　退市股扎堆熊股榜

　　纵观上半年熊股榜，天茂退、龙力退等多只退市股扎堆。Wind显示，天茂退成为了今年上半年的最熊股，公司在1月1日-6月30日区间累计跌幅达86.62%；其次，龙力退、退市美都、*ST博信、乐视退、神雾环保5股区间累计跌幅也超80%。

　　据了解，最熊股天茂退主要从事园林绿化与生态修复、食用菌、消防产品与消防工程三大主业，公司由于触发面值退市在今年5月27日收到了深交所下发的终止上市决定。

　　需要指出的是，在上述个股中，神雾环保目前仍面临着年报、一季报“难产”问题，公司在6月30日披露称，原计划于2020年6月30日前披露2019年年度报告及2020年一季度报告，因受新冠疫情等原因影响，公司聘任年度审计机构的工作较晚，会计师事务所审计时间比较紧张，根据目前审计进度，经与会计师事务所沟通后，预计无法在2020年6月30日前出具2019年度审计报告。

　　在区间累计跌幅超80%的6股中，仅*ST博信一股不是退市股，但也问题缠身。财务数据显示，在2018年、2019年*ST博信实现归属净利润分别约为-5218万元、-673万元；近期公司还发布了关于涉及诉讼、仲裁的公告。据了解，*ST博信主要围绕智能硬件及生活3C衍生产品领域业务进行研发及销售，通过全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司开展自主研发、自有品牌产品销售以及相关代理分销业务。针对相关问题，北京商报记者致电*ST博信董秘办公室进行采访，但电话未有人接听。

　　另外，Wind数据显示，*ST环球、退市锐电、盛运环保、*ST当代、*ST贵人等37股区间累计跌幅在50%-80%之间。投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，A股市场目前已经逐步走向价值投资，今年面值退市股数量大增，问题股必定会被市场淘汰，投资者应远离该类股票，耐心寻找优质标的。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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