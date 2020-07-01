原标题：精准助力小微企业 央行下调再贷款再贴现利率

北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）降准未能期盼来，央行却给市场另一“惊喜”。6月30日晚间，央行发布消息，决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中，央行将支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点，调整后，3个月、6个月和一年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。

在分析人士看来，此次下调再贷款利率及再贴现利率，有利于降低银行从央行获取资金的成本，进而带动三农、小微企业等群体的融资成本下行，提升货币政策的精准度和有效性。

此外，央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为3.77%。这也是央行年内第二次下调再贷款利率，今年2月25日国务院常务会议上曾下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%，支持中小微企业复工复产。

再贷款、再贴现是直达实体经济货币政策工具箱的重要组成部分，在民生银行首席研究员温彬看来，下调支农、支小再贷款利率及再贴现利率，有利于降低银行从央行获取资金的成本，进而带动三农、小微企业等群体的融资成本下行，提升货币政策的精准度和有效性。回顾此前货币政策操作，再贷款再贴现在抗击疫情和助力经济恢复发展方面发挥了重要作用。

此前，央行已推出一系列结构性货币政策工具，包括3000亿元防疫专项再贷款及财政贴息、5000亿元再贷款再贴现规模，以及增加面向中小银行的再贷款再贴现额度1万亿元，多项政策无缝衔接，帮助点多面广、市场融资成本较高的中小微企业获得再贷款、再贴现的政策支持。温彬称，前两次推出的8000亿元再贷款再贴现基本投放完毕，本次下调再贷款再贴现利率，主要将在1万亿元再贷款再贴现中发挥降成本作用。

苏宁金融研究院高级研究员陶金则认为，再贷款和再贴现利率的调降主要还是体现了定向货币政策的强化，因为对于这两个货币政策工具，央行自主性很强，可以根据不同商业银行调整不同的额度，同时可具体明确地规定这两个工具的使用方向，这印证了货币政策由宽货币转向宽信用的判断，同时货币政策将更加关注定向性和精准性。

银行资金成本的降低也有利于实现此前国务院下达的“让利”任务。建银投资咨询分析师王全月指出，前期国务院下达的金融系统1.5万亿元“让利”任务主要是落在利润总量最大的商业银行身上，但LPR改革以来尤其是疫情暴发后，LPR大幅下调，仍以“利差”为主要利润来源的商业银行受制于资金成本，继续让利难度加大。本次下调再贷款再贴现有利于商业银行降低负债端成本，加大其让利空间。

“央行精准降低实体经济薄弱环节的融资成本，切实让利实体经济，激发微观主体活力。从目前国内外环境看，央行更倾向于通过结构性精准调控，避免过度宽松政策导致金融乱象及局部风险集聚。” 光大银行金融市场部分析师周茂华称，但未来央行仍有必要通过包括降准、降息及MLF在内的多种工具，根据宏观经济、市场变化灵活调节流动性，保持合理充裕，疏通货币政策传导，引导金融支持实体经济。

展望下一步货币政策走向，王全月预测，7月逆回购、MLF、LPR下调概率加大，但整体货币政策难如上半年那般宽松。降低商业银行资金成本的方式多样，例如市场较为期待但迟迟没能落地的降准，由于降准的货币投放功能及对市场宽松预期的影响较大，改为再贷款再贴现利率的下调既可以落实“继续利率持续下行”的政府工作报告任务，也能弱化货币投放对市场的影响。此外，调降再贷款再贴现利率展现了央行货币政策工具箱的“丰富”，也可以加强市场对于央行逆周期调节的信心。

(责编：李都也(实习生)、李栋)