空客难逃重组裁员 裁员总数可能达到1.2万-1.6万人

北京商报讯（记者 陶凤 汤艺甜）关于法国飞机制造商空客公司重组裁员的传闻愈传愈烈。6月30日，路透社援引空客公司工会方面的知情人士称，空客将于图卢兹时间周二晚些时候宣布重组计划，预计在法国股市收盘后，内容可能包括裁员数千人。

此前关于空客裁员的消息一轮接一轮，6月早些时候，彭博社就报道称，一名不愿具名的知情人士说，强制裁员将是最后的手段，该公司会先研究整个制造部门的自愿离职和提前退休。彭博行业研究分析师弗格森预计，裁员总数可能达到1.2万-1.6万人。

而在更早之前的4月，空客CEO纪尧姆·福里在致13.5万名员工的信件中也表示，在短短几周内，“我们失去了大约1/3的业务”。彼时，空客已经在政府协助下，对在法国的3000名员工实施休假计划，福里称，“我们现在可能需要计划更长远的措施，企业已提出所有选项，正等待市场需求明确，相关评估还需要两到三个月的时间，如果我们现在不采取行动，空客的生存就成问题”。

对于此次重组裁员消息的真实性，北京商报记者向空客方面求证，对方表示，“我们也在采取各种可能的措施保护公司和整个航空业的核心能力。我们希望在7月底之前能够提供更具体的信息”。

传闻并非空穴来风，在航空业整体的凋敝形势之下，空客注定无法独善其身，这一点，福里自己心知肚明。德国《世界报》6月29日刊登了对福里的专访，“在未来两年，即2020/2021年，我们的客机产量和交付量将比原计划下降40%。过去两个月内，我们的交付量下降了80%。4月，我们本计划交付75架客机，但实际只有14架交付”。

“这是一个残酷的事实”，福里坦言，不过他并未透露任何人力重组的相关细节，仅表示目前实施的无薪假是不够的。

除了交付量的大幅下滑，空客在新订单方面也颗粒无收，毕竟各家航空公司都已经自身难保了，更无力承担新的飞机了。今年5月，空客没有接到任何一份新订单，这已经是空客今年以来第二个月录得新飞机零订单了。5月，空客仅向加拿大航空交付了2架A220-300飞机，向匈牙利的廉航维兹航空交付了18架A320系列飞机。至于宽体飞机，则有4架A350XWB。

业务停滞、收入下滑、现金流吃紧，疫情之下，这一套逻辑在大部分公司身上都适用，空客也不例外。财报显示，2020年一季度，空客净亏损为4.81亿欧元（约合5.22亿美元），而在去年同期则实现了4000万欧元的净利润。其中，客机交付量为122架，比上年同期减少40架，成为收入减少的主要原因。

与此同时，空客的现金流也岌岌可危，今年一季度的现金流为负85亿欧元。为保护财务流动性，空客开始采取各种措施，包括将今年的预期资本支出压缩7亿欧元至19亿欧元、获得150亿欧元的新信贷安排、撤销2019年股息计划等。

(责编：李都也(实习生)、李栋)