制造业PMI连续四月站上荣枯线

6月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数（PMI）。数据显示，6月，制造业PMI为50.9%，高于5月0.3个百分点。专家指出，制造业PMI连续四个月保持在扩张区间，6月PMI指数供需双旺，进一步释放向好信号，二季度经济增速料明显回升。
“供需两端持续回暖。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，生产指数和新订单指数分别为53.9%和51.4%，比5月上升0.7和0.5个百分点，其中新订单指数连续两个月回升。此外，价格指数有所上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和52.4%，比5月回升5.2和3.7个百分点，均为年内高点。
进出口指数均有改善。赵庆河表示，随着全球主要经济体先后重启经济，6月我国制造业进出口指数低位回升，其中新出口订单指数为42.6%，高于5月7.3个百分点；进口指数为47.0%，较5月回升1.7个百分点。企业信心也基本稳定。“生产经营活动预期指数虽有小幅回落，仍达到57.5%，表明制造业企业对近期市场恢复比较乐观。”赵庆河说。
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