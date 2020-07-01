央行下调再贷款再贴现 利率0.25个百分点

记者6月30日获悉，央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中，支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点，调整后，3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。

分析人士指出，此次政策意在增强银行投放小微、三农贷款的动力，有利于促进更多资金“直达”实体经济。

天风证券银行业首席分析师廖志明表示，为应对疫情冲击，除3000亿元疫情专项再贷款外，今年央行增加了支小支农再贷款、再贴现额度1.5万亿元。这些再贷款对应的小微三农贷款利率不能高于同期1年期LPR+50个基点，目前为4.35%。考虑到三农及小微贷款信用风险较高，且再贷款额度充裕，下调再贷款、再贴现利率可以适当补偿银行承担的信用风险，提升银行信贷投放动力，也是让利实体经济的方式。

开源证券固收团队表示，该政策的效果近乎补丁式的，即在公开市场操作及MLF利率连续下调之后，对商业银行的另外一块成本所做的补充性下调。

此外，央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为3.77%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)