原标题：海南自贸港所得税、个税优惠政策落地

财政部网站6月30日消息，财政部、税务总局日前发布《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，明确对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

此外，对在海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发）固定资产或无形资产，单位价值不超过500万元（含）的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧和摊销；新购置（含自建、自行开发）固定资产或无形资产，单位价值超过500万元的，可以缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销的方法。

财政部、税务总局还发布了《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，明确对在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。

(责编：李都也(实习生)、李栋)