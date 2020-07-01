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6月楼市成交整体稳中有升 二三线城市同比环比双涨

2020年07月01日07:49  来源：经济参考报
 

　　6月楼市整体稳中有升。中指院6月30日公布的数据显示，6月，一线城市楼市成交量环比下滑3.1%，同比下降7.0%；二三线城市同比环比双涨，幅度均超过10%。

　　具体来看，四个一线城市当中，上海楼市成交量环比降幅最大，接近两成；北京次之，环比下降9.4%；广州、深圳环比上涨，幅度分别为21%和14%。同比来看，整体成交稳中有降，四大城市整体降幅为7%，其中北京下降最明显，降幅达到12%。

　　二线城市整体成交量环比上涨11.2%，同比上涨12.8%。其中，苏州环比升幅最为明显，接近五成，温州次之，为19.0%；受监测城市当中仅福州、济南、南京环比下降，降幅均在两成以内。三线城市当中，成交量整体环比上升17.5%，同比整体上涨18.9%。

　　回顾上半年房地产市场形势，克而瑞地产研究中心一位分析人士指出，上半年楼市调控继续坚持“房住不炒”的定位，落实城市主体责任，落实稳地价稳房价稳预期目标。在金融政策方面，加大逆周期调节力度，央行三度降准，释放长期资金约1.75万亿元；LPR两度下调，5年期以上LPR累计降幅达15个基点，房贷利率趋势性下移，五六月迭创2018年以来新低。

　　此外，上半年房地产市场普遍从供求两端助力市场企稳复苏，主要涉及放宽预售标准、购房及契税补贴、公积金政策调整。同时，地方城市普遍在土地出让环节为企业纾困减压，相关政策内容涉及取消或放松限制性土地出让规定、增加优质土地供应、延期或分期缴纳土地款、延长竣工期限等。

　　展望下半年，上述人士分析认为，房地产调控政策将继续维稳，限价政策或将进一步放开，不过短期内放松限购限售的可能性不大。地方有望从保市场主体出发为企业纾困，并在土地出让以及房地产交易环节给予企业更大力度支持。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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