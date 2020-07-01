A股上半年领涨全球 超千亿外资涌入

6月30日，A股呈现单边上行态势，截至收盘，上证指数上涨0.78%报2984.67点；深证成指涨2.04%报11992.35点，创四年半新高；创业板指上涨2.77%报2438.2点，创四年半新高。至此，今年上半年上证指数累计微跌2.15%，深证成指累计上涨14.97%，中小板指和创业板指分别累计上涨20.85%和35.60%，领涨全球主要市场，日均成交金额达到7579.72亿元。相比之下，道琼斯指数今年来累计下跌10.31%（截至6月29日），英国富时100、法国CAC40等指数跌幅接近20%。
从行业和个股来看，28个申万一级行业中，有17个今年以来累计实现上涨，其中医药生物行业涨幅最大，上半年累计上涨40.28%，休闲服务、电子分别以30.07%和24.49%的涨幅紧随其后，采掘、银行和非银金融上半年表现最差，分别下跌了18.62%、13.97%和11.70%。沪深两市3876只个股中，有1772只实现上涨。
从一级市场情况来看，按照上市日期计算，上半年共计118家企业登陆A股（不含重新上市），募资总额1392.74亿元，其中在科创板上市企业46家，募资507.58亿元。今年新上市的科创板企业主要集中在新一代信息技术、智能制造装备和生物医药等“硬科技”产业。截至6月30日，科创板上市公司达116家，总市值规模达到两万亿元。
尽管遭受疫情冲击和国际金融市场动荡影响，A股依然表现出强大的韧性，持续不断地吸引全球资本加大配置力度。WIND统计数据显示，今年上半年，互联互通机制下的沪股通和深股通累计净流入资金达1181.51亿元，其中沪股通净流入387.55亿元，深股通净流入793.96亿元。自开通以来，北上资金净流入累计达到11116.28亿元。
对于未来市场走势，机构整体持乐观态度。中金公司指出，随着政策逐步落地，下半年经济增长有望进一步复苏。增长复苏可能会继续提升风险偏好，利率虽有起伏但总体在低位，居民资产配置的调整、投资者结构机构化与国际化的趋势深化、海外资金流入等因素可能使得股市流动性仍相对充裕。
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