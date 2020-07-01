波音737MAX迈出复飞关键一步

原标题：波音737 MAX 迈出复飞关键一步

据法新社报道，当地时间6月29日，美国联邦航空管理局开始对波音737 MAX飞机进行认证飞行测试，以评估737 MAX是否可以安全复飞，这是该机型2019年3月因坠机事故而停飞以来的首次飞行。受此消息影响，波音公司股价29日收盘大涨14.4%，报194.49美元。

美国联邦航空管理局发表声明称，29日，一架波音737 MAX飞机从华盛顿州西雅图的波音机场起飞，进行了数小时的首轮飞行测试。该机构和波音公司本周将进行一系列认证飞行，评估波音对737 MAX自动飞行控制系统的改进。认证飞行预计需要约三天时间，包括各种飞行操作和紧急程序，以评估相关改进是否符合美国联邦航空管理局的认证标准。

知情人士透露，试飞机组将有系统地执行预先安排好的各种空中状况，例如大角度倾斜转弯等，并在主要位于华盛顿州上空的航线上进行比较激烈的操驾动作。试飞机组还将故意触发改进后的防失速自动控制系统，即机动特性增强系统（MCAS）”，以确保波音737 MAX能够避免发生与此前两次空难事件相同的状况。

美国联邦航空管理局发言人表示：“美国联邦航空管理局尚未决定是否让飞机复飞，在允许波音737 MAX飞机恢复服务之前，我们将慎重考虑并彻底审查波音公司的工作。只有在确信飞机符合认证标准后，我们才会取消停飞命令。”

知情人士称，如果美国联邦航空管理局在这次试飞期间发现新的问题，波音需要再作额外修正。但若试飞一切顺利，美国联邦航空管理局将批准新的飞行员培训程序和其他审查，飞机复飞则可能要到9月才会批准。这意味着波音737 MAX有望在今年年底前恢复在美国的服务。

路透社报道称，此次飞行测试是737 MAX复飞的关键一步。受疫情影响，波音公司订单被大量取消。今年5月，波音公司交付的飞机只有四架，是该公司60年来交付数量最低的一个月。

(责编：李都也(实习生)、李栋)