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日本车企5月国内产量降幅超六成

记者 王婧 陈立希 综合报道

2020年07月01日07:51  来源：经济参考报
 
原标题：日本车企5月国内产量降幅超六成

　　日本车企6月29日发布的数据显示，5月，八家主要车企国内产量较去年同期猛降61.8%，减少至28.75万辆，为日本1967年有可比数据以来的最大降幅。

　　受新冠肺炎疫情影响，日本工厂相继停工或调整生产。据共同社报道，日本八家主要车企的国内产量持续下滑，降幅从3月的7.7%扩大至4月的46.7%，5月达到创纪录的61.8%。

　　数据显示，马自达汽车公司5月国内产量降幅最大，达到83.6%，仅次于4月创纪录的86.5%。日本第三大汽车制造商日产汽车降幅为78.7%，斯巴鲁为77.8%，均创各自单月最大降幅。同期，日本最大车企丰田汽车公司的国内产量减少57.0%，降至122744辆。

　　就海外生产而言，八家主要车企5月产量同比减少61.7%，降至629256辆，较4月67.9%的降幅有所减少。其中，铃木汽车降幅达到92.7%，主要原因是其最大海外市场印度的需求低迷；斯巴鲁在海外仅有一家位于美国的工厂，产量下降87.7%。不过，在中国市场，马自达的产量同比增长58.1%，丰田和日产的产量也分别增长13.5%和2.1%

　　从全球产量来看，丰田5月降幅为54.4%，降至365909辆，创2004年有可比数据以来最大降幅，该公司的产量在北美市场减少78.5%，在欧洲减少58.9%。日本第二大车企本田汽车公司5月全球产量减少51.8%，降至221601辆，连续第10个月下滑。

　　由于产量减少和市场需求低迷，日本八大车企5月出口同比下降67.3%至11.1万辆。

　　分析人士认为，随着日本车企6月逐步恢复生产，车企产量将出现回升，降幅将收窄，但由于全球几个主要市场疫情形势依然严峻，生产和市场需求持续受到冲击，短时间内汽车产量预计难以恢复至疫情前水平。

　　由于疫情持续打击经济，日本失业率上升，国内消费需求减少。日本6月30日数据显示，5月日本失业率为2.9%，达到三年以来最高，失业人口逼近200万。此外，日本劳动力市场需求5月持续减少，就业形势恶化。5月新增就业岗位相比去年同期减少32.1%，其中住宿餐饮业减少55.9%，服务和娱乐业减少44.2%。

　　5月下旬，日本全面解除紧急状态，6月19日起全面解除都道府县之间的旅行限制。首都东京近日新增新冠肺炎确诊病例增多，截至6月30日，连续五天单日新增确诊病例超过50例。据共同社报道，日本政府对重新宣布紧急状态态度谨慎。

　　日本车企国内产量之前的同比降幅纪录出现在2011年4月，为60.1%。当年3月，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸，福岛第一核电站大量放射性物质泄漏，汽车生产供应链随之遭受重创。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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