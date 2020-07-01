消费券、免息券、外卖成拉动小店经济反弹"三驾数字马车"

原标题：“三驾数字马车”拉动小店经济反弹

千万百计稳住上亿市场主体、稳住就业底盘，是眼下全社会最紧迫的任务。数字化转型正在成为小店化危为机的突破口。

支付宝日前发布的数据显示，最近三个月，在消费券、免息券、外卖等三大数字工具的共同作用下，小店收入显著高出平均水平的2倍。这也意味着，消费券、免息券、外卖已经成为拉动小店经济的“三驾马车”。

馍家是杭州一家西北风味餐厅，春节期间，店里的客流一夜清零。最艰难的时刻，馍家靠着外卖和网商贷坚持了下来。3月下旬，杭州在全国率先发放消费券，鼓励市民上街消费，老板张泽林瞬间感受到了政策的暖意，“头一个星期就感觉到客流上来了，每天的流水增加了50%。”

数字化的工具让他尝到甜头，也让他坚定了转型决心。现在馍家餐厅除了以扫码点餐的方式解放人力，也开始用赊账进货来节约流动资金，这些都帮餐厅从疫情中彻底缓过劲来。张泽林透露，他准备新开一家店，已经开始招人。

像张泽林这样的小店主越来越多。支付宝数据显示，近一个月，使用数字工具的支付宝小店数量同比去年提升了37%，使用频次也提升50%。

数字化激活的小店经济活力也传导到了上游制造业。最近一个月，有200万小店涌入支付宝进货平台，比2月翻了一番，累计进货金额也提升了3倍多，这大大提高了上游制造业的市场灵敏度和效率。

浙江金华天诺公司生产的一款杯子，参加了支付宝联合1688推出的“星期三进货”活动，一天就把库存全部卖空了。这让负责人金玛菲惊喜不已。进驻支付宝进货平台一年多来，产品销量同比去年有了很大增长，这让她信心倍增，她正在计划扩大生产，再开一间工厂，现在已经进入选址招人阶段。

“进入数字时代，应大力发展数字化经营的小店经济，积极利用移动支付、数字金融、消费券等数字经营工具来降本提效。”北大国发副院长、数字金融研究中心主任黄益平表示。

上海财经大学投资系副教授郭峰也认为，消费券等数字经营工具对提振经济、增加就业有着不容忽视的拉动作用，小店流水越好，证明就业也在趋稳。

(责编：李都也(实习生)、李栋)