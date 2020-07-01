经济回暖为股市带来生机 龙头白马股下半年将"一马当先"

原标题：龙头白马股下半年将“一马当先”

本报记者 刘慧

持续回暖的中国经济为股市带来一片生机。

财政部6月29日数据显示，5月国有企业营业总收入环比增长4%，恢复至2019年同期水平的98.6%；利润总额环比增长251.1%，恢复至2019年同期水平的94.5%。国家统计局数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元，同比下降19.3%，降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。疫情得到基本控制、经济数据向好提振了A股市场信心，2020年上半年最后一个交易日，上证指数收盘为2984.67点，深证指数为11992.35点，创业板指为2438.20点。

展望下半年，接受中国经济时报记者采访的专家表示，北上资金与公募基金仍为A股重要增量资金来源。2020年下半年，随着人民币汇率趋稳，外资配置A股的需求持续增加，稀缺性的龙头、盈利高成长股将受到更多青睐。

龙头白马占优的结构性特征将维持

“A股端午节休市期间，外盘下跌明显，尽管中概股相对抗跌，但A股短期存调整压力。海外疫情防控进展低于预期、宽松政策驱动已到强弩之末，A股盈利修复确定性增加、增量资金充足将使市场调整空间非常有限，从增量资金属性、市场供需结构、流动性环境看，龙头白马占优的结构性特征将维持。”国泰君安全球策略首席分析师李少君在接受中国经济时报记者采访时表示。

李少君表示，从总量上看，尽管上市公司数量不断增加，但机构重点关注的公司数量仅有300—500家，估值溢价提升。驱动力方面，得到机构关注的龙头白马估值溢价持续提升，机构行为对个股未来表现具有前瞻性影响。展望未来，北上资金与公募基金仍为A股重要增量资金来源。每半年约有30—50家公司新入围机构关注名单。尽管被公募基金显著增持的公司未来超额收益率不显著，但新入围机构关注名单的公司未来具有显著超额收益。新入围公募基金名单的个股2011年以来累计超额收益率达163%。新入围公司具有高盈利、高成长、高估值特征。

中国社会科学院金融所研究员尹中立对中国经济时报记者表示，展望2020年，人民币汇率趋稳，外资配置A股的需求持续增加，蓝筹股将继续得到关注。在国内产业政策的引导下，龙头科技股将成为市场关注的焦点。

中国市场对外资具有较强吸引力

“外资A股偏好消费、医药与金融。北上资金在食品饮料、医药、家电、银行持股规模均超过1000亿元，非银行金融与电子接近1000亿元。”李少君表示，海外资金总体上偏好中国的消费与金融类资产，但外资的偏好并非一成不变，从近一周的北上资金流入分布看，前期净流入最大的电子、医药板块净流入强度出现明显走弱。从北上资金的流动上，投资者要保持关注估值较高的个股面临微观结构恶化的潜在压力。

在他看来，全球广泛的流动性宽松推升了投资者的风险偏好与风险资产价格，仍要警惕潜在的疫情、地缘摩擦等风险扰动与乐观预期修正的冲击。中期经济与实体流动性修复信号逐步清晰，主要发达经济体尤其是欧洲、日本的疫情管控取得较好效果，经济活动逐步进入修复阶段，宽松货币和财政政策有望在后疫情时期加快推动私人部门资产负债表的修复，包括中国在内的全球经济修复力度和节奏更关键。

中国银行6月30日公布的《中国经济金融展望报告》显示，在不同力量博弈下，下半年A股将持续震荡，走势大概率好于上半年。利多因素主要有：经济基本面恢复将给A股带来较强支撑。随着疫后经济秩序逐渐回归正常、宏观逆周期调控力度加大，下半年中国经济增速有望持续回升，企业盈利情况将好转。股市流动性相对充裕。货币政策将保持偏宽趋势，降准、降息仍有空间。中国市场对外资具有较强的吸引力，外资布局A股将进一步提速。利空因素主要有：疫情发展不确定性依然较大，对经济恢复形成掣肘。国际方面，巴西、印度等疫情国家形势尚不明朗。国内方面，“外防输入、内防反弹”依然严峻。中美博弈的持续将对市场情绪产生扰动。

注册制对存量股票壳价值影响将更深远

景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭对中国经济时报记者表示，作为率先走出新冠肺炎疫情阴影的主要经济体，中国股市2020年迄今的表现相对不俗，属意料之中。

Wind数据统计显示，截至6月29日，2020年上半年上证综指下跌2.9%，深证成指上涨12.67%，中小板指上涨17.82%，创业板指大涨31.95%，这一涨幅在全球市场排名靠前。A股共有1742只股票上涨，2116只股票下跌。上半年涨幅最大的行业板块前五名分别是医药生物、休闲服务、食品饮料、电子、计算机，整体医药板块的涨幅达到38%。

“随着时间的推移，科创板股票的规模会越来越大，对其他板块股价定价的影响会越来越明显。”尹中立对记者表示，假如注册制推广到创业板和中小板，则注册制对存量股票的壳价值影响将更加深远，壳价值将持续贬值，对应的是小市值的公司股价持续下跌，而蓝筹股相对坚挺，股价分化继续。随着市场无风险收益率持续走低，有利于股市活跃，但受注册制扩容的影响，绩差股的壳价值将继续贬值，绩差股的股权质押风险上升。

李少君表示，投资者下半年应重点关注新股、重组股、转型股、困境反转股、优质赛道的二线龙头、具有稀缺性的龙头、盈利高成长股。从行业配置上，可关注券商、传媒（游戏、影视）、家电（白电、小家电）、电子（半导体、消费电子）、计算机（信息安全、医疗IT）、军工（航空产业链、航天产业链）。

(责编：李都也(实习生)、李栋)