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A股下半年预期向好因素增多“小康牛”会来吗

张炜

2020年07月01日08:00  来源：中国经济时报
 

　　本报记者 张炜

　　2020年上半年，受到突如其来的疫情冲击，全球股市大幅震荡。相比之下，A股抗风险韧性增强，在全球主要股指中表现较佳。截至6月29日，上证指数今年以来下跌2.90%，深证成指、中小板指及创业板指则分别上涨12.67%、18.58%、31.95%。其中，创业板牛冠全球，跑赢美国纳斯达克指数逾20个百分点。

　　上半年，A股“冷暖不均”，以科技股为代表的中小创股票表现强势。中小板指与创业板指2019年分别上涨41.03%、43.73%，大幅跑赢涨幅为22.30%的上证指数。中小板指与创业板指2020年继续明显强于主板，频创阶段新高，产生了一定的赚钱效应，对场外资金形成较大的吸引力。虽然主板走势远不及创业板，上证指数小幅下跌，但一批核心资产的股价继续领跑，有的创出了历史新高。

　　医药医疗等板块上半年涨幅居前

　　分行业来看，上半年涨幅居前的板块是医药医疗、电子、食品饮料、计算机、电气设备、休闲服务等；跌幅居前的是银行、非银金融、房地产、交通运输、钢铁等。由于疫情发生，医药医疗板块上半年最为强势。截至6月29日，英科医疗、未名医药、奥翔药业及振德医疗今年以来涨幅超过200%，在个股涨幅榜上居前。被誉为“医药一哥”的恒瑞医药再创历史新高，上半年涨幅达30%左右。

　　2019年强势的白酒股，今年上半年继续吸引投资者的眼球，贵州茅台、五粮液、山西汾酒等创历史新高，酒鬼酒二季度以来涨幅超过160%。此外，克明面业、海天味业、千禾味业、盐津铺子、绝味食品等消费股涨幅较大。有的公司虽受到疫情冲击，一季报业绩大幅下滑或亏损，但市场对疫后恢复的预期较佳，股价十分强势。例如，经营免税业务的中国中免，一季度经营亏损，上半年股价却大涨逾70%。

　　在A股纳入国际指数因子比例提升的带动下，外资继续对A股表现出较高的投资意愿。截至6月29日，北向资金今年以来合计净流入超过1180亿元。除了白马股之外，北向资金还加紧布局科技股。以6月份为例，京东方A、立讯精密、宁德时代、迈瑞医疗等科技股是北向资金加仓的重点。

　　国内机构谨慎看好下半年A股

　　海外疫情依然严重，给全球经济带来不确定性。但对于下半年A股，不少国内机构谨慎看好。申万宏源认为，下半年A股基本面趋势向上有望得到确认，新周期开启预期可能阶段性发酵，至少可以期待一波“非常像牛市”的大反弹。招商证券认为，A股盈利在经历了一季度较深跌幅之后将重新进入上行周期，业绩表现将会平稳修复并且实现逐季改善，预计2020年A股盈利增长将呈现“V”型走势。中信证券表示，A股将在下半年开启中期上行的“小康牛”，政策驱动基本面修复，A股在全球配置吸引力提升，宽松的宏观流动性向股市传导，三大因素将共同驱动A股上行。预计三季度后期，A股将开启一段持续数月的趋势性上涨行情，是一段健康、稳健、可持续的慢牛行情。

　　投资者形成较为一致的看法是，A股若走牛，更可能是核心资产率先走牛。应该关注核心资产的业绩变化，寻找合适的时机买入并获取长期投资的收益。兴业证券中期策略会称，看好A股市场长期的、全面性的机会，但对短期市场的态度偏谨慎。A股市场和港股市场短期或遇崎岖，但长期看，核心资产将引领历史性机遇，要积极遴选最优秀的核心资产。

　　综合市场分析来看，下半年A股预期向好的因素包括：其一，创业板注册制改革。创业板改革已经开启，首批注册制发行的新股最快有望在8月诞生。改革后的创业板定位瞄准“三创四新”：适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。这将带动A股上市公司质量的提高，提升投资者的参与热情。创业板仍有望成为A股投资热点，在下半年的结构性行情中胜出。

　　其二，上证指数“轻装上阵”。上交所将于7月22日修订上证指数的编制方案，剔除风险警示股票、延长新股计入指数时间，并纳入科创板上市证券。这有利于上证指数更加客观真实地反映沪市上市公司的整体表现，给摆脱10年“零涨幅”的尴尬带来了希望。根据新编制方案进行历史回溯模拟，有券商推算出，新上证指数目前点位在4000点左右。另有券商预判，新经济公司有望给上证指数带来长牛行情。

　　其三，疫后经济基本面修复。中国率先较好控制了疫情，经济数据逐渐向好。5月份，全国规模以上工业企业实现利润由4月同比下降4.3%转为增长6.0%，为今年来首次正增长。6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升0.8个百分点，连续四个月回升。另据央行6月28日消息，中国人民银行货币政策委员会2020年第二季度例会认为，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。由此，投资者可以期待，随着下半年经济基本面好转，上市公司业绩得到修复，对A股向好构成支撑。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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