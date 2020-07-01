暗网上买卖个人信息、群发赌博短信

本报讯（通讯员俞如宇）通过暗网论坛、telegram等社交平台非法获取、买卖公民个人信息，指使他人群发包含赌博等违法内容的短信，致使全国各地不特定公众的利益受到损害。近日，上海市青浦区检察院对被告人熊某提起刑事附带民事公益诉讼，建议法院判令熊某在国家级媒体上公开向社会赔礼道歉，注销涉案账户，并永久删除其中存储的相关数据信息。
2018年9月，熊某通过QQ群认识了游某（另案处理）。后来，熊某做起了暗网生意，他安排游某在暗网论坛和即时通讯软件telegram上发布买卖数据的广告：出售棋牌、彩票、股票、信用卡、网贷、区块链、业主、车主、母婴、网购数据。熊某承诺，若有人通过游某发布的广告达成交易，游某可获得20%的提成。
2019年10月，熊某开始让游某帮忙整理买来的200多万条数据。这些数据分为棋牌类、网贷类、网购类等不同类型，内容涵盖姓名、手机号、验证码、借款金额、地址、快递单号、商品名称以及购物平台名称等信息。游某通过软件对熊某提供的手机号先进行空号检测，确保可以接收短信，再根据手机号的地区、运营商进行分类。游某从这200多万条数据中整理出有效数据后发送给熊某，熊某再将其出售给他人。
熊某提供给游某的这些数据，一部分是直接从他人处购买的，另一部分则是租用后台调取的。据称，网络上有人通过提供后台服务器地址、账号和密码，出租棋牌、博彩、网购等平台的后台权限，使租用者能够通过网页或者远程桌面连接的方式登录后台，调取后台数据记录。
除了买卖个人信息牟取不法利益，熊某还利用这些信息推广赌博网站。2019年10月，熊某找到王某（另案处理），向其提供了一批买来的手机号码以及编辑好的短信内容，让其帮忙群发。短信内容为繁体字广告以及赌博网站的网址链接。
2019年11月，上海某物流公司发现数据在telegram上泄露后报警。警方根据公司提供的线索，抓获了熊某。经查，2019年7月至11月，熊某通过暗网论坛、telegram等社交平台非法获取、买卖公民个人信息40万余条；2019年10月至11月，熊某指使他人群发包含赌博等违法内容的短信至3万多名手机用户。
青浦区检察院审查后认为，熊某违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，情节特别严重；又伙同他人利用信息网络发布违法犯罪信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪追究其刑事责任。今年3月24日，该院对被告人熊某以侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪提起公诉。
基于熊某的行为致使社会公共利益受损，应当依法承担相应的民事侵权责任，4月1日，该院决定立案审查，并依法刊登诉前公告，后未收到有关机关或组织就该案向法院提起公益诉讼的回复，该院遂对其提起刑事附带民事公益诉讼。
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