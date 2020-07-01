中消协建议晒“红黑榜”，倒逼企业规范直播带货

新京报讯（记者 王萍）6月29日，针对“618”期间消费维权舆情，中消协建议，建立网络促销消费投诉公示制度、晒“红黑榜”倒逼企业规范直播带货行为。
中国消费者协会发布“618”消费维权舆情分析报告指出，在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“618”相关消费维权类信息6488460条，日均信息量32万余条。
中消协表示，要通过释法赋权、依法监管以及制定行业规范等途径推动和约束直播带货行为进入法治轨道。同时，要加快推进消费者个人信息保护立法进程与开展形式多样的宣传、教育、引导活动并重，实现对消费者保护个人信息意识的“高唤醒”。
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