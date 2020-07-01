海口小升初模拟测试遭新东方泄题 官方:一人被拘留

中新经纬客户端7月1日电 据海口市人民政府新闻办公室微信公众号消息，6月30日，经海口市教育、公安、网信等部门的紧急联合调查，“海口小升初模拟测试遭新东方泄题 ”事件已查明真相，并作出处理结果。对龙华区新东方教育培训中心职工叶某予以治安拘留处罚；给予海口市第二十一小学教师陈某开除公职处分；给予海口市第二十一小学校长、分管副校长警告处分；给予海口市第二十一小学教导主任记过处分。

经查明，海口市第二十一小学教师陈某与龙华区新东方教育培训中心职工叶某系邻居，平日两家关系较为密切。在小学六年级学业质量监测模拟测试前，陈某利用负责学校试卷接收的工作之便向叶某泄露试题，叶某随后将相关试题提供给培训中心，培训中心利用拿到的试题面向社会组织了押题讲座，并向报名参加押题讲座的15名家长免费发放了新东方模拟考试题，现场发放的相关试题与6月19日海口市小学六年级模拟测试试题出现大面积雷同。

对此，海口市委、市政府高度重视。有关主管部门迅速介入调查，并根据《中华人民共和国民办教育促进法》《事业单位工作人员处分暂行规定》《中小学教师违反职业道德行为处理办法(2018年修订)》等规定，对相关机构和人员进行了严肃处理。

其中：对龙华区新东方教育培训中心职工叶某予以治安拘留处罚。责令龙华区新东方教育培训中心暂停止招生一年，对其他涉事人员做出严肃处理，并认真检讨、查找原因、限期整改；给予海口市第二十一小学教师陈某开除公职处分；给予海口市第二十一小学校长、分管副校长警告处分；给予海口市第二十一小学教导主任记过处分。责令美兰区教育局和海口市第二十一小学吸取教训、加强管理、堵塞漏洞。

针对此次事件，海口市教育局相关负责人表示，将督促各区教育局加大对校外教育培训机构的监管力度，杜绝类似问题发生，同时召开教育系统警示教育会议，强化法律意识，严明工作纪律，切实维护各级各类考试秩序。对于破坏考试秩序、窃取教育考试试题等违法违规行为，将联合有关部门坚决依法严厉打击，如有教育系统公职人员涉案，一律依照有关规定严肃处理，并坚决追究有关领导责任，绝不姑息。(中新经纬APP)

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