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美股上半年收官：道指累跌9.55%，纳指累涨12.11%

2020年07月01日08:07  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端7月1日电 美东时间周二，美国三大股指尾盘拉升，道指收涨逾200点。

截至收盘，道指涨217.08点，涨幅0.85%，报25812.88点；纳指涨184.62点，涨幅1.87%，报10058.77点；标普500指数涨47.05点，涨幅1.54%，报3100.29点。

今年上半年，纳指累计涨12.11%，道指和标普500指数分别累跌9.55%和4.04%。第二季度，道指涨幅约18%，标普500指数上涨20.3%，纳指上涨30.9%。

美国科技股集体上涨，特斯拉涨近7%，市值收在2000亿美元上方。苹果涨0.83%，亚马逊涨2.93%，奈飞涨1.74%，谷歌母公司涨1.49%，Facebook涨2.91%，微软涨2.55%。

美国航空股下跌，波音跌超5%，西南航空跌超2%，达美航空、美国航空跌超1%。

热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.33%，京东涨1.01%，百度跌1.15%；第九城市19.75%，金山云涨13.82%，蔚来汽车涨6.71%；迅雷跌8.84%，简普科技跌8.78%，拼多多跌1.86%。

消息面上，美联储主席鲍威尔当地时间周二向国会强调，在美国经济从史上最严重的萎缩中反弹之际，控制住新冠肺炎疫情至关重要。美国财政部长姆努钦重申，美国政府的目标是在7月末之前通过新一轮财政刺激方案。

欧洲三大股指涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6月30日报收于6169.74点，比前一交易日下跌56.03点，跌幅为0.9%。德国法兰克福股市DAX指数6月30日上涨78.81点，涨幅为0.64%，报收于12310.93点。法国巴黎股市CAC40指数6月30日报收于4935.99点，较前一交易日下跌9.47点，跌幅为0.19%。

国际金价方面，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨19.30美元，涨幅1.1%，收于每盎司1800.50美元，为2011年以来最高收盘价。

国际油价方面，WTI 8月原油期货收跌0.43美元，跌幅1.08%，报39.27美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.56美元，跌幅1.34%，报41.15美元/桶。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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