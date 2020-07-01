美股上半年收官：道指累跌9.55%，纳指累涨12.11%

中新经纬客户端7月1日电 美东时间周二，美国三大股指尾盘拉升，道指收涨逾200点。
截至收盘，道指涨217.08点，涨幅0.85%，报25812.88点；纳指涨184.62点，涨幅1.87%，报10058.77点；标普500指数涨47.05点，涨幅1.54%，报3100.29点。
今年上半年，纳指累计涨12.11%，道指和标普500指数分别累跌9.55%和4.04%。第二季度，道指涨幅约18%，标普500指数上涨20.3%，纳指上涨30.9%。
美国科技股集体上涨，特斯拉涨近7%，市值收在2000亿美元上方。苹果涨0.83%，亚马逊涨2.93%，奈飞涨1.74%，谷歌母公司涨1.49%，Facebook涨2.91%，微软涨2.55%。
美国航空股下跌，波音跌超5%，西南航空跌超2%，达美航空、美国航空跌超1%。
热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.33%，京东涨1.01%，百度跌1.15%；第九城市19.75%，金山云涨13.82%，蔚来汽车涨6.71%；迅雷跌8.84%，简普科技跌8.78%，拼多多跌1.86%。
消息面上，美联储主席鲍威尔当地时间周二向国会强调，在美国经济从史上最严重的萎缩中反弹之际，控制住新冠肺炎疫情至关重要。美国财政部长姆努钦重申，美国政府的目标是在7月末之前通过新一轮财政刺激方案。
欧洲三大股指涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6月30日报收于6169.74点，比前一交易日下跌56.03点，跌幅为0.9%。德国法兰克福股市DAX指数6月30日上涨78.81点，涨幅为0.64%，报收于12310.93点。法国巴黎股市CAC40指数6月30日报收于4935.99点，较前一交易日下跌9.47点，跌幅为0.19%。
国际金价方面，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨19.30美元，涨幅1.1%，收于每盎司1800.50美元，为2011年以来最高收盘价。
国际油价方面，WTI 8月原油期货收跌0.43美元，跌幅1.08%，报39.27美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.56美元，跌幅1.34%，报41.15美元/桶。(中新经纬APP)
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】