A股上半年人均收益1.62万元 你赚了吗？

中新经纬客户端6月30日电 (吴亦涵)6月30日，A股主要指数以全线上涨的走势结束了2020年上半年的交易。回顾上半年的A股市场，尽管曾在1月底至2月初时经历过一轮急跌，但此后便开启了持续反弹的行情。

截至6月30日，上证指数已再度逼近3000点关口，而深证成指和创业板指，则已经创下了四年多以来的新高。A股两市的总市值(剔除今年上市新股市值后)相比年初时增长了2.69万亿元人民币，按5月末1.66亿A股账户计算，上半年A股人均实现收益1.62万元。你赚钱了吗？

A股上半年人均赚1.62万元

6月30日，A股三大股指全线上涨，截至收盘，上证指数收涨0.80%，逼近3000点关口，深证成指和创业板指分别上涨2.04%及2.77%，均创下2016年1月以来的新高。

整体来看，上半年的A股交出了较为不错的成绩单。尽管受到疫情的影响，市场在1月底2月初时经历了一轮急跌，但是随着此后的持续反弹，目前上证指数较年初仅下跌2.15%，而深证成指和创业板指，则分别上涨了14.97%以及35.60%。

从市值来看，Wind数据显示，截至6月30日收盘，A股两市总市值达到70.59万亿元，在剔除今年上市的新股市值(2.07万亿元)后，两市总市值较年初的65.83万亿元增加了2.69万亿元，若按今年5月末A股1.66亿账户进行计算，上半年，A股股民人均净赚1.62万元。

对于A股上半年的走势，巨丰投顾指出，A股上半年的上涨主要得益于2020年初爆发疫情之时，中国进行了快速有效的防控，复工复产速度快于全球。

前海开源基金首席经济学家杨德龙则对中新经纬客户端指出，2015年的上一轮牛市时，A股的中小盘个股、创业板率先走出了牛市形态，而这一次A股市场的上涨也是由创业板率先启动。未来在中国疫情整体得到控制、居民储蓄开始由楼市向股市转移、以及经济转型持续推进的背景下，A股市场有望从创业板的局部牛市转向全面牛市。

6月30日A股全线上涨 数据来源：Wind

“吃肉喝药”与“网红科技”行情

不过，人均收益1.62万元，并不意味着人人净赚1.62万元。事实上自2月以来，A股市场上不同行业之间的走势分化明显：一边是医药生物行业、食品饮料行业、科技行业个股大幅上涨；另一边，金融行业、交通运输行业和采掘行业的个股却萎靡不振，跌跌不休。

Wind数据显示，在28个申万一级行业中，医药生物行业今年以来涨幅最大，达到42.30%，其次为食品饮料、休闲服务、计算机和农林牧渔，涨幅分别为27.21%、26.04%、22.91%和22.74%。

事实上，今年以来，A股市场上的各类概念被轮番炒作，从年初的猪肉概念股、到2月初的口罩概念股、再到疫苗概念股、芯片概念股以及4月以来的网红概念股，上述涨幅居前的行业个股也随着炒作轮动上涨。如果用一句话来概括A股上半年的上涨行情，“吃肉喝药、科技网红”无疑最为合适。

然而另一边，申万一级行业中的采掘、银行、非银金融、交通运输等板块则跌幅居前，上半年分别下跌21.43%、12.01%、10.91%、10.62%。

上述跌幅居前的行业大多受疫情影响严重，比如在疫情影响之下，全球贸易停滞、油价低迷，使得采掘和交通运输行业的上市公司业绩承压，股价下跌惨重；此外在整体经济面临下行压力的背景之下，银行业的贷款不良率和保险业的赔付情况也备受市场关注。

对于A股市场行业间分化的走势，渤海证券分析师宋亦威指出，在上市公司业绩受疫情冲击以及流动性出现明显宽松的背景下，上半年资金主要在市场中寻找的是逻辑暂难证伪的标的：比如短期高确定性的板块受到追捧，此外长期逻辑的板块也因为短期无法证伪而被市场追捧。整体来看资金所追捧板块的中小市值占比更高，推动了风格的变化。

茅台成“双料股王”，567股创新高

具体到个股方面，2020年，A股“市值之王”宝座终于异位。过去常年霸占A股市值第一的是被称为“宇宙第一行”的工商银行，而今年以来，在贵州茅台股价不断突破新高的情况下，工商银行市值已数次被贵州茅台超越。

截至6月30日收盘，贵州茅台市值达到18377亿元，而工商银行总市值为17749亿元，二者市值差距再度拉大，贵州茅台也成为了A股市场上股价与市值均为第一的“双料股王”。

此外，中小板中，立讯精密、牧原股份的市值分别跃升至3586.22亿元及3073.22亿元，均超过了曾经中小板“市值之王”海康威视的2836.21亿元。

而在今年涨幅冠绝A股主要指数的创业板中，则诞生了爱尔眼科、智飞生物、东方财富、芒果超媒等9只市值超过千亿的股票，其中宁德时代和迈瑞医疗市值已分别达到3848.32亿元以及3716.37亿元，位居创业板市值一二名。

需要指出的是，今年以来个股之间走势同样分化严重，中新经纬统计Wind数据发现，上半年A股共有567只个股创下历史新高，同时也有450只个股创下历史新低。在剔除掉股价波动较大的次新股之后，A股上半年仍有382只个股创下历史新高，290只个股创下历史新低。

数据还显示，剔除次新股后，今年上半年共有111只个股涨幅翻倍，其中10只个股股价涨幅达到2倍。值得一提的是，在涨幅居前的公司中，有不少是曾遭到市场热炒的概念股龙头。比如抖音概念股省广集团(上涨218.45)、凯撒文化(上涨217.54)、以及免税概念股王府井(上涨225.59%)等。

值得注意的是，随着今年以来注册制持续推进以及新证券法实施，过去曾因为“壳价值”而被市场炒作的ST股票如今正在被投资者抛弃。Wind数据显示，今年上半年，共有43只股票跌幅超过50%，其中有32只股票为ST及*ST股。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对中新经纬客户端指出，今年以来茅台股价不断上涨的背后，反映了资本市场价值投资的主要倾向，即对于龙头标的的倾向，对于核心资产的青睐，对于稀缺性的重视。预计未来这种格局仍将延续。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新则对中新经纬客户端表示，在注册制改革及新退市制度的影响下，A股已经进入股价结构调整的新时代。最为显著的特征就是，绩优白马股及高科技股将普遍受到资金和机构追捧，而垃圾股则惨遭投资者用脚投票。

下半年注意这些风险

展望下半年的行情，市场人士指出，投资者需要警惕上市公司半年报的业绩风险以及前期涨幅过高个股的回调风险。

在董登新看来，今年对于市场走势影响最大的因素就是疫情给上市公司业绩造成的影响。尽管中国的疫情到今年4月整体就已经得到控制，但是疫情对于上市公司的影响有一个滞后的过程，这一影响无疑将体现在7月份即将公布的上市公司半年报上。因此未来两个月，股市将随着上市公司半年报的披露而持续波动。

郭一鸣则认为，下半年投资者重点还是需要注意全球疫情带来的不确定性以及全球经济复苏不及预期等方面的风险。具体到市场中，投资者要注意上半年抱团品种筹码松动以及估值过高的投资风险。

渤海证券宋亦威指出，小盘股依然可能在下半年保持强势，但由于估值的比价优势消失和部分板块的高估，对于投资者而言应该“坐得离出口近一些”，投资者下半年风格层面上思考和实践的重点，是时刻保持对风险的警惕。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

(责编：李都也(实习生)、李栋)