10张罚单、涉“七宗罪”！贵阳银行及三涉事人被罚280万

中新经纬客户端6月30日电 银保监会网站30日公布行政处罚信息显示，因存违规贷款、挪用资金用于刚性兑付等行为，贵阳银行连收10张罚单，与三位相关责任人共被罚款280万元。

行政处罚决定书显示，贵阳银行主要违法违规事由包括：向关系人发放信用贷款；重要岗位轮岗执行不到位；理财资金借助通道发放委托贷款，部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、从部分理财产品中提取投资风险互换金，用于调节收益，刚性兑付；以贷还贷、掩盖不良，贷款五级分类不准确。

此外，贵阳银行还存在理财资金投资本行信贷资产收益权；代为履职超过规定期限，股东出质银行股份未向董事会备案，违规为环保排放不达标、严重污染环境企业提供授信；以自有资金借道发放信托贷款，大部分用于置换表内信贷资产及承接类信贷资产隐匿不良等违法违规行为。

对此，银保监会贵州监管局决定，对贵阳银行处以罚款共计260万元。

同时，因相关责任人张志是贵阳银行理财资金借助通道发放委托贷款，部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、从部分理财产品中提取投资风险互换金，用于调节收益，刚性兑付的直接责任人，银保监会贵州监管局决定对其罚款10万元。

相关责任人邓勇对贵阳银行以贷还贷、掩盖不良，贷款五级分类不准确负有领导责任，银保监会贵州监管局对其罚款5万元。

相关责任人欧阳晓霞是贵阳银行以贷还贷、掩盖不良，贷款五级分类不准确的直接责任人，被银保监会贵州监管局罚款5万元。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)