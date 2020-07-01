7月新规今起实施 这些与你“钱袋子”有关

人民网北京7月1日电（杨曦）2020年已进入下半程，一批新规随之开始实施。轻型汽车国六排放标准落地、银行及保险业行政流程优化、首个直播带货规范正式生效……这些新规与你的“钱袋子”息息相关。

史上最严排放标准“国六”落地

生态环境部、工业和信息化部等四部门联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》。明确自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。

银行业、保险业行政流程优化

为适应银行保险监管体制改革的需要，规范及统一银行业和保险业行政许可实施程序，近日，银保监会发布《行政许可实施程序规定》，自2020年7月1日起施行。银保监会有关部门负责人介绍，《规定》首先增加了中止审查和恢复审查程序；其次，明确了申请人、利害关系人申请听证的权利和程序，进一步保证行政许可程序的完整性和对申请人、利害关系人权利保障的全面性。

首个关于直播带货的规范正式实施

6月24日，中国广告协会发布《网络直播营销行为规范》，这是国内出台的第一个关于网络直播营销活动的专门规范，自今年7月1日起施行。对于商家，《规范》明确规定，主播向商家、网络直播营销平台等提供的营销数据应当真实，不得采取虚假购买和事后退货等方式骗取商家的佣金。社交平台类的网络直播营销平台经营者应当规范内部交易秩序，禁止主播诱导用户绕过合法交易程序在社交群组进行线下交易。

跨境电商B2B出口监管试点启动

日前，海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》(下称《公告》)，自2020年7月1日起，在北京、天津、南京等地10个直属海关开展跨境电商企业对企业（B2B）出口监管试点。海关对跨境电商B2B出口货物可优先安排查验。

买新车可选装原厂ETC

2020年2月11日，工信部发布了关于调整《道路机动车辆产品准入审查要求》的通知，其中一项提到：自 2020 年 7 月 1 日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置，供用户自主选装。新规设置6个月的过渡期，期间选装ETC车载装置的，可采用直接供电方式，也可以采用非直接供电方式。

全国铁路实施三季度列车运行图 暑期运输开启

7月1日零时起，全国铁路实施三季度列车运行图，昆明局集团首次开行大理至成都、重庆高铁。同时，在实施三季度新图基础上，7月1日至8月31日，铁路部门将开启为期62天的暑期运输，根据客流变化，实施“一日一图”，更好地满足暑期学生流、探亲流、旅游流等出行需求买新车可选装原厂ETC。

口罩正式实施新标准

2019年底，国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布了新的呼吸防护标准GB2626-2019《呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器》，2020年7月1日实施，将对KN95型口罩在呼吸阻力、气密性、实用性能、清洗和消毒等方面提出更高的要求，更能反映口罩实际使用过程中的性能。标准规定了自吸过滤式防颗粒物呼吸器的分类和标记、技术要求、检测方法和标识。

(责编：杨曦、孙阳)