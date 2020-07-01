国家邮政局：快递包装绿色化、减量化、可循环成效明显

人民网北京7月1日电（记者 胡挹工）昨日，国家邮政局召开全系统生态环保工作电视电话会议，总结今年上半年行业生态环保工作，国家邮政局党组成员、副局长赵民表示，上半年，全系统认真落实国家局党组的部署要求，积极克服新冠疫情带来的不利影响，结合行业实际深入推进快递包装绿色治理工作，各项工作取得积极进展。

赵民介绍，截至4月底，全国“瘦身”胶带封装比例达83.8%，电商快件不再二次包装率达65%，循环中转袋使用率达80.9%，新增1.7万个邮政快递网点设置包装废弃物回收箱，新能源和清洁能源车辆保有量达到4.5万辆。快递包装绿色化、减量化、可循环成效明显，行业节能减排稳步推进。

赵民强调，2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年。做好行业生态环保工作，打赢污染防治攻坚战使命光荣、任务艰巨。全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照国家局党组的统一部署，强化政治担当，积极主动作为，创新方式方法，注重压茬推进，深入推进快递包装绿色治理，坚决打好行业污染防治攻坚战，为全面建成小康社会和美丽中国建设作出新的更大的贡献。

针对下一步工作，赵民要求，一要坚持政治引领，压紧压实责任。各级邮政管理部门要进一步认清做好行业生态环境保护工作的重要意义，认真履行监管责任，督导企业落实主体责任。二要坚持依法治理，严守法律规定。要牢固树立依法治理理念，完善配套法规制度，并抓好宣贯落实。三要坚持探索创新，完善监管体系。要统筹推进重点突破，充分发挥试点示范作用，将行业生态环保工作纳入日常监管体系。四要坚持标本兼治，推进综合治理。要以快递包装绿色治理工作台账落实为抓手，加快推进绿色包装应用；以建立健全与绿色理念相适应的法规标准政策体系为保障，构建绿色治理的长效机制；以信息化、智能化科技创新为引领，持续强化绿色治理的内生动力。五要坚持共建共治，营造良好氛围。要积极落实中央与地方财政事权和支出责任划分有关改革要求，推动落实属地责任，加强部门协作，强化宣传引导，为行业生态环保工作营造良好氛围。

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