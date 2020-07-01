人社部：聚焦贫困地区招人难留人难问题

人民网北京7月1日电 （记者林露）6月29日，人力资源社会保障部召开2020年部人才工作领导小组会议，深入学习领会习近平总书记关于人才工作重要论述，贯彻落实中央关于人才工作决策部署，研究分析人才工作面临的形势，部署下一步重点工作。部党组书记、部长、部人才工作领导小组组长张纪南出席会议并讲话，党组成员、副部长、部人才工作领导小组副组长汤涛主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作重要论述，深刻把握高质量发展对高素质人才的新要求，有效化解新冠肺炎疫情的冲击和影响，切实增强人才工作前瞻性主动性针对性。加快推进技能人才发展，研究推进“技能中国”行动，抓好技能竞赛和大规模职业技能培训组织实施。加强专业技术人才队伍建设，改革创新政府特殊津贴、博士后、留学回国和人事管理等工作。聚焦提升贫困劳动力就业能力和贫困地区招人难留人难问题，加强技能扶贫和人才人事扶贫，建立长效机制。创新体制机制和政策措施，更大力度服务支撑国家重大战略建设。

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