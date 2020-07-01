银联发力新业态新模式 促进消费回补助推经济回暖

随着生产生活秩序的逐步恢复，线下消费呈现复苏趋势，线上经济也激发出巨大的消费潜力。中国银联借力直播带货、派发消费券等新业态新模式，通过云闪付APP赋能产业各方，为消费回补和经济回暖加速踩下油门。

借力爆款综艺“乘风破浪” 干好扶贫“新农活”

在湖南，一场特别的带货直播火热上演。中国银联携手湖南省妇女联合会、芒果TV等推出了“出手吧，姐姐！”扶贫大直播，邀请热播综艺《乘风破浪的姐姐》中的4位艺人，甄选郴州栖凤渡非遗鱼粉、怀化新晃牛肉等湖南特色扶贫产品进行现场带货。此外，消费者也可通过云闪付APP首页的“一起乘风破浪”专区，购买地道湘味，享受惊喜好礼，共同为扶贫助力。

直播扶贫已成为时下的“新农活”。银联巧用流量红利，将线上直播新业态与扶贫攻坚有机结合，打通供需两侧，挖掘潜在消费市场，助力贫困地区农民脱贫增收。银联也在湖北、安徽、内蒙古等地，帮助农村商户接入云闪付APP的开放平台，拓宽扶贫产品与服务的展示、销售与推广渠道，缓解农产品滞销问题，并为银行业开展精准扶贫提供支持。在云南，由于农户缺乏市场经验，导致大量优质产品出现滞销。为此，云闪付APP推出云南特色旗舰店，以优惠的价格将滇味山珍送到千家万户的餐桌上。

政企搭台消费唱戏 激发活力释放潜力

在上海，首届“66夜生活节”重新点亮上海夜经济。银联联合商业银行及支付机构，通过云闪付APP分批发放近10万张消费券，消费者可在思南公馆等8个重点商圈的指定夜市商户享受满减优惠。此前的“五五购物节”期间，银联在餐饮、百货、商超等场景推出丰富的惠民活动，消费补贴惠及逾1.2万商户和850万用户。在大连，银联通过云闪付APP向大连消费者组合叠加发放多种类型的消费券，总额预计达到3.15亿元。仅活动首日便发放近50万张消费券，合计600万元。在陕西，银联联合当地重点文旅企业及商圈商户等举办旅游节、美食节等，促进旅游、文化、餐饮、零售等行业消费增长，带动就业和经济回暖。

而这只是银联实施“重振引擎”助商惠民计划，积极助力地方政府助发消费券的缩影。截至6月，银联已联合商业银行在全国123个城市（区）发放消费券，带动消费金额逾15亿元，其中九成以上受益商家为中小微商户。作为就业群体的重要组成部分，小微企业的稳定发展至关重要。银联在采取减免手续费等系列措施扶持中小微企业发展的同时，通过云闪付APP赋能千万小微商户打造“小店经济”，促进客流回升、交易升温。

线上消费迸发新动能 吹暖经济春水

线下经济展现出强劲的韧性，市场回暖迹象明显。以今年端午小长假为例，银联交易金额9521亿元，与五一假期前三天相比增长了4.7%，与清明小长假相比增长了9.2%。而非接触式购物、云端听课、远程办公等新型线上经济需求激增，成为新的经济亮点。数据显示，端午小长假银联处理的网络支付交易总笔数5.45亿笔，较五一假期前三天增长21.9%。

线上经济催生了大众消费新常态，“预约旅游”便是一种新的旅游习惯。近日，为助力旅游业市场回暖，云闪付APP“数字景区”频道全面升级，新增景区实名预约等功能，以适应防疫出游需要，保障游客安全游览。同时，全新推出“旅游目的地”应用，包括旅行须知、攻略锦囊、分时预约、门票购买、年卡购买、特色商品预购、扫码过闸、租车导游和定制旅行等，实现旅游综合一站式服务集成。安徽黄山成为国内首家入驻的旅游目的地。

“宅经济”也展现出蓬勃生命力。在黑龙江，云闪付APP新推出龙江商超特色电商产品，将线下实体商户向线上迁移。上线10余天，已接入实体商户20余家，上线商品近2000个，新增注册会员6400个，会员数周环比增长近一倍。此前的银联62节，为满足百姓日常需要，银联新增了覆盖跑腿、送药、生鲜、外卖、线上问诊、网络教育等10余个行业逾20个细分服务类别的合作商户。数据显示，在银联62节、6 18促销活动期间，云闪付APP线上交易笔数均达到平日的2倍。

(责编：李都也(实习生)、李栋)