沪苏通长江公铁大桥暨沪苏通铁路开通运营

人民网北京7月1日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日，我国自主设计建造、世界上首座主跨为千米级的沪苏通长江公铁大桥建成，与沪苏通铁路同步开通运营。沪苏通大桥的设计建造技术实现了五个“世界首创”，在我国乃至世界铁路桥梁建设史上具有里程碑意义。沪苏通铁路的开通运营，大幅提高了铁路过江运输能力，缩短了上海与南通及苏北地区的时空距离，将有力助推长江三角洲区域一体化发展。

据国铁集团副总工程师兼建设部主任、工程监督局局长王峰介绍，沪苏通长江公铁大桥全长11072米，其中正桥长5827米，南北岸引桥长5245米，主跨1092米，为世界上首座4线铁路+6车道公路、主跨超千米的公铁两用斜拉桥，能满足5万吨级集装箱船和10万吨级散货船通航要求，沪苏通铁路、通苏嘉甬铁路和锡通高速公路通过该桥跨越长江、贯通南北。

沪苏通长江公铁大桥2014年5月开工建设，2019年9月大桥主跨合龙，耗用钢材约48万吨，混凝土约230万方，主要特点表现为“高”“大”“新”。“高”即主塔高330米，为世界上最高公铁两用斜拉桥主塔； “大”即跨度大、体积大，主航道桥主跨1092米，为国内最大跨度斜拉桥，也是世界最大跨度公铁两用斜拉桥；沉井基础体积大，主塔墩沉井平面相当于12个篮球场大小，沉井高110.5米，为世界上最大体积沉井基础。“新”即运用了一大批新材料、新结构、新设备、新工艺。

王峰指出，在大桥建设中，开展了一系列科研攻关，形成了65项专利、创造了14项新工法，在桥梁建造技术方面取得重大突破，实现五个“世界首创”。一是实现千米级公铁两用斜拉桥设计建造技术世界首创；二是实现2000兆帕级强度斜拉索制造技术世界首创；三是实现1800吨钢梁架设成套装备技术世界首创；四是实现1.5万吨巨型沉井精准定位施工技术世界首创；五是实现基于实船—实桥原位撞击试验的桥墩防撞技术世界首创。在世界上首次组织了原位船撞试验，可实现3公里范围防撞主动预警，有效保证桥梁和船舶安全。

王峰介绍，沪苏通铁路是国家 “八纵八横”高铁网沿海通道，也是京沪第二通道的重要组成部分，北起江苏省南通市，从既有南京至启东铁路赵甸站引出，经南通市通州区，向南跨越长江，经江苏省苏州市的张家港、常熟、太仓市，终到上海市嘉定区，全长143公里，设计时速200公里。全线设赵甸、南通西、张家港北、张家港、常熟、太仓港、太仓、太仓南、安亭西9个车站。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，每日开行旅客列车最高44.5对，开行货物列车6对。

据了解，沪苏通铁路开通运营后，向北与在建的盐城至南通铁路和已建成运营的连云港至盐城铁路、南京至启东铁路、新沂至长兴铁路连接，向南与上海至昆明高铁等连接，在鲁东、苏北与上海、苏南、浙东地区之间形成了一条便捷的铁路运输大通道，上海至南通的旅行时间由原来3.5小时压缩至1小时6分钟，大大缩短了上海与南通及苏北地区的时空距离，极大便利了沿线群众出行，对发挥上海中心城市辐射带动作用，推动长江三角洲区域一体化发展，具有重要意义。

沪苏通铁路和沪苏通长江公铁大桥开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格按照各项规定和标准，组织了大桥的动静载试验，开展了轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号、客运服务系统的联调联试和安全评估，相关指标均符合设计要求，各项设施能够满足铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

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