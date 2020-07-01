我国铁路桥梁设计建造技术创多项世界纪录

人民网北京7月1日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近年来，我国铁路部门结合铁路重点工程建设，组织设计、施工、运营单位深入推进铁路桥梁科技创新，修建了沪苏通长江公铁大桥等一批跨越大江大河的世界级大跨度铁路桥梁，创造了多项世界纪录，进一步巩固和发展了我国铁路桥梁设计建造技术国际领先地位。

“我国铁路沿线地质气候环境复杂多变，水系发达，沟壑纵横，桥梁建设难度大。”国铁集团相关负责人表示，近年来，针对不同区域和环境，铁路部门创新设计建造理念，建设了多座具有代表性的铁路桥梁，创造了多个“世界之最”。

连云港至镇江铁路五峰山长江大桥是世界设计荷载最大、列车设计速度最高、主缆直径最大、基础沉井平面尺寸最大的铁路桥梁，也是我国第一座公铁两用悬索桥，世界第一座高速铁路悬索桥，已于2019年12月合龙，预计年底前具备通车条件。

丽江至香格里拉铁路金沙江大桥是我国首座高山峡谷区铁路悬索桥，通过抗风性能研究及风洞模型试验，以及抗震性能理论分析及全桥模型震动台试验研究，采用了陡峻山区防护、大截面嵌固式基础施工、高山峡谷区主塔施工、主缆架设、钢梁吊装等技术，形成了高山峡谷区大跨铁路悬索桥建造成套技术，已于2020年6月完成首片钢桁梁的架设。

福州至平潭铁路平潭海峡公铁两用大桥穿越世界著名的三大风暴海域之一，海峡水文气象条件极端恶劣、地质条件复杂。通过科研实践，掌握了海峡大风规律，建立了大风预警机制，研发了复杂海域条件下超大直径钻孔桩及钻孔平台施工、海洋环境下桥梁结构耐久性提升、大节段钢桁梁的工厂制造控制等技术，形成了我国跨海铁路桥梁成套建造技术，计划年内开通运营；大理至瑞丽铁路怒江桥主拱跨径490米，是世界第一大跨度的铁路钢桁拱桥，已于2019年12月合龙；拉萨至林芝铁路藏木雅鲁藏布江大桥主拱跨径430米，是世界海拔最高、跨度最大的铁路钢管混凝土拱桥，本桥已于2020年6月实现合龙。

该负责人表示，铁路部门坚持科技创新引领，研发了一大批桥梁建设的新材料、新结构、新设备、新工艺，创新应用装配式、智能化技术，提高了工程质量和施工效率，提升了运维水平，最大限度降低了对自然环境的影响，较好地保护了生态环境，实现人与自然和谐发展。目前，我国拥有世界上最全面的桥梁建造技术、现代化的施工装备，桥梁设计建造总体水平处于世界领先地位。

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