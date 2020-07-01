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得物App回应被点名：3起用户售后案例一周前已处理完结

2020年07月01日10:44  来源：中国新闻网
 
原标题：得物App回应被投诉：3起用户售后案例一周前已处理完结

　　中新网6月30日电 29日，“中消协点名得物App”相关热搜内容，以及中国消费者协会在其发布的《“618”消费维权舆情分析报告》一文中提到得物在618期间的被投诉情况，并引用了3个消费者投诉案例。

　　回应中，得物App对相关报道中提到的几个案例的实际情况分别进行了说明。

　　案例1：尺码不对，退货被索“鉴别费”。 6月18日用户通过得物App在线客服反馈尺码不合适想退货。当晚，用户通过黑猫投诉。经过客服与用户协商后，6月19日已为该用户免除89元服务费并予以退货，用户接受处理结果。目前黑猫投诉状态为已办结。

　　案例2：质量瑕疵，退货补偿优惠券。根据得物App《买家须知》第四条《买家可获得补偿的情形及补偿原则》第三条：卖家商品查验不通过的，平台补偿总计人民币170元的满减优惠券。

　　案例3：右脚鞋头歪，检测也过关。6月21日客服联系用户，告知商品鞋头确为正常的情况。经核查，此件商品是支持七天无理由退货的，已为用户申请退货，用户认可处理结果。

　　以上三起用户售后案例均已及时处理完结。对此，得物App回应表示，感谢中消协与媒体对得物App的监督，认真对待每一个用户和每一商品是得物App始终坚守的初心。

　　得物App表示，自成立起，得物App始终坚持只做正品，率先创立“先鉴别，后发货”的交易模式，这是和其它电商平台相比最显著的差异。从平台发出的每一件商品，都会经过多次复核查验，包括货品真假、瑕疵分级，再将货品快递给买家，买卖双方完成交易。如果鉴别为非正品，订单不会成交，商品将退回给卖家。得物通过这种模式，在最大程度上保障用户的正品体验。

　　回应中还表示，为了打造更好的网购体验，得物在商品交易过程中提供“商品逐件查验多重鉴别”等品控服务，这项服务为用户降低了交易过程中存在的风险，在用户中有一定共识。因此，平台会收取一定比例的服务成本费用，即“鉴别费”。为了更全面地保障得物App用户的权益，对于人工鉴别难免产生的极小概率误差，得物App承诺“假一赔三”。

　　同时，得物App还回应称，得物不完美，但是不止步。得物App的客服团队每天面对用户反馈的各类问题，并力求第一时间给予答复。平台尽力避免发生问题，也在全力为用户解决问题。还会进一步完善和细化各项处理标准，提升客服售后体验。这正是得物每天都在努力的方向。不管有没有监督，得物都会对用户的每一件商品负责到底。

　　以下为得物App回应全文：

(责编：夏晓伦、毕磊)
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