国家发展改革委：阶段性减免征信服务收费措施延长至年底

新华社北京6月30日电（记者安蓓）记者30日从国家发展改革委了解到，为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，助力企业共渡难关，将有关征信服务收费减免政策延长至年底。

根据国家发展改革委印发的通知，继续免收企业应收账款质押登记、变更登记、异议登记费；免收农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司、消费金融公司、融资租赁公司、融资性担保公司、民营银行、独立法人直销银行等10类金融机构征信查询服务费，包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费。预计全年可减轻企业负担8.9亿元。

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