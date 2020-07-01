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朝阳火力全开拥抱直播经济 市县长组团“代言”家乡特产

2020年07月01日11:30  来源：海外网
 

　　6月29日，辽宁省朝阳市市长谢卫东走进拼多多直播间，并携手北票市市长付宗义、凌源市代市长王志刚、朝阳县县长刘力东、喀左县县长刘敬华、建平县副县长刘景炜、双塔区区长陈苓丽、龙城区区长杨松涛等7名区县长接力为朝阳特色产品“站台”助力。

　　朝阳市是一座拥有1700年建城史的历史文化名城，谢卫东在直播中也对朝阳的厚重历史如数家珍。“朝阳的文化底蕴非常深厚，也被称为‘花鸟源头，文明曙光’，希望各位网友能抽时间来朝阳走走，大美朝阳欢迎您。”直播过程中，谢卫东“豪气”送出999张“朝阳旅游一卡通”，请全国网友免费游览朝阳市100余个景区。

　　本次直播共吸引150万网友围观，承接直播的拼多多“朝阳好货”店铺单日圈粉数超过4万，线上销售额超过400万元。

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　　▲6月29日，辽宁省朝阳市市长谢卫东（中）走进拼多多直播间，为朝阳的优质农特产品“代言”。晓伟 摄

　　市长县长细数朝阳味道 2000份“怀旧”蛋糕秒空

　　“今天很高兴能走进拼多多直播间，宣传我们朝阳的名特产品，为我们朝阳的小米和蔬菜‘代言’，希望朋友们能多关心朝阳，多支持朝阳。”谢卫东表示，朝阳市自然禀赋独特，下辖每个区县的农产品都各有特色，各有故事。

　　直播过程中，北票市市长付宗义带网友探寻“怀旧美食”。“吃我们北票的绿豆糕、脱水蛋糕，吃的是小时候的味道。” 付宗义回忆，小时候家里比较困难，每次到亲戚家串门，都会用灰色的纸包几块蛋糕，再覆上一张红纸，这就是走亲访友最好的礼物。付宗义力推的老口味蛋糕当天直播间秒杀价仅1元，限量2000份的蛋糕被网友秒空。

　　几千年来，农耕与游牧文明交汇相融，奠定了朝阳市农业畜牧业大市的坚实基础。双塔区作为中心城区，倾力打造了桃花吐镇蔬菜高效农业基地、长宝乡梨业基地、孙家湾镇大枣产业基地、他拉皋镇一地多收基地。“我们双塔区年均日照时数2850-2950小时，与新疆哈密、吐鲁番等地区纬度相近，特别适合林果生长，所以我们的水果蔬菜品质都特别好。”双塔区区长陈苓丽说。

　　市长、县长组团带货引发网友拼单助力，直播过程中，朝阳县的小米、北票绿豆糕、龙城区的文冠果油、建平县的小米油、凌源的香水百合等商品受热捧。

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　　▲6月29日，辽宁省朝阳市北票市市长付宗义（中）向网友推介当地特色农产品，与拼多多消费者进行互动。晓伟 摄

　　紫砂、陈醋牵手直播电商 传统产业打造“网红产品”

　　朝阳地处辽宁省西部地区，脱贫攻坚任务重，喀左县更属朝阳重点扶贫助农区域。当地特产丰富，品质优良，有曾被康熙皇帝誉为“贡醋”的塔城陈醋，有被乾隆皇帝誉为“贡米”的朝阳小米，而且还是一个深埋紫砂宝藏的地方。

　　早在七千年前的红山文明时期，喀左先民就已经使用紫红色土烧制陶器了。朝阳喀左紫砂矿产资源丰富，紫砂技术代代相传；能工巧匠争相献艺，使紫砂陶艺大放异彩。提起紫砂工艺，喀左县县长刘敬华脸上难掩骄傲，他向网友介绍，制作紫砂壶从泥料的选材、熟泥加工、制壶工具、雕花刻字、烧制等技艺都是非常讲究的。

　　未来三年内，喀左紫砂、陈醋等区域特色产品将与直播电商实现有机融合，焕发新的活力。喀左县商务局相关负责人介绍，该县计划建设1个直播电商产业基地。同时，还将通过系统化理论学习和直播带货实操，培育与喀左特色产业匹配的主播人才基地。通过直播电商、直播导流、直播带货等新模式，培育5个年销售超千万元的喀左“网红品牌”。

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　　▲6月29日，辽宁省朝阳市喀左县县长刘敬华（右）参与直播带货活动，向拼多多网友推介紫砂壶、陈醋等地域名优产品。晓伟 摄

　　地域好货抱团上线 培育百个农品电商新品牌

　　近年来，朝阳市积极探索利用电子商务促增收、助脱贫的新路子，农村电子商务发展势头迅猛。本次直播助农活动，由市长“挂帅”，七名区县长“披挂上阵”，这充分体现了朝阳市各级政府用好“电商新农具”的战略部署。

　　朝阳县一直在农村电商领域积极探索，本次活动也是朝阳县县长刘力东首次参与电商直播带货。“第一次直播，虽然很紧张，但是非常有意义。我希望自己能起到一个带动作用，今后直播助农将会成为我们朝阳县的常态。”刘力东说。

　　建平县副县长刘景炜对此次直播带货活动感到“意犹未尽”，他表示未来建平县也将积极打造本区域的电商平台，把建平的农产品推向全国。“这次直播的意义在于推介和示范，让全国网友认识建平，了解我们建平的好东西。”

　　根据朝阳市电子商务发展三年行动计划，鼓励地域产品抱团上线，集中推广“朝阳小米”“朝阳蔬菜”区域公用品牌，使品牌效应与经济效果双提升。到2021年，实现乡镇配送中心、行政村电商服务点全覆盖，高质量农产品连锁经营主体和农产品电商新品牌数量大幅增加。到2021年，朝阳市行政村电子商务服务点覆盖率预计达100%，培育100个农产品电商新品牌。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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