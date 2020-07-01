全国人大代表携手徽县副县长“云卖货” 近120万拼多多网友在线开拼

“当下，通过直播带货等形式促进农产品销售，已经成为新潮流、新亮点。”今年全国两会期间，来自甘肃徽县的第十三届全国人大代表梁倩娟在接受媒体采访时表示。

6月28日，全国人大代表梁倩娟携手甘肃徽县副县长牛彦军，共同走进拼多多爱心助农直播间，为徽县蜂蜜、宕昌黄芪等陇南地道产品代言。

徽县位于甘肃东南部，隶属陇南市，素有“陇上江南”之美誉。因交通闭塞，陇南一度成为贫穷的代名词，但在新经济时代，电商成为陇南脱贫致富的“衣领子”工程，2016年，陇南也成为全国电商示范市。

直播当天共计吸引了近120万拼多多网友观看，带动黄芪、蜂蜜、当归等养生滋补产品在平台热销增幅超180%。

作为中国农产品上行平台，2月10日起，拼多多在全国率先开启了“政企合作，直播助农”，探索“市县长当主播，农户多卖货”的电商助农新模式。截至6月15日，拼多多2月以来的相关助农专区和活动，已累计成交2.1亿单，卖出农副产品12.68亿斤，共推动超过130个特色农产区产品走向全国6亿消费者的餐桌，帮扶农户超过45万户。

120万拼多多网友选购陇南特产

“大家好，我今天给大家带来的是陇南特产之一的蜂蜜。”下午1点多，徽县副县长牛彦军来到拼多多直播间，为网友推荐了当地特产。

我国是中华蜜蜂的发源地，人工养蜂已经有数千年的历史，养蜂历史可以追溯到东汉时期。尽管历史悠久，不过从整体消费量上，中国蜂蜜的人均消费量还远不及发达国家。以德国为例，德国人均消费蜂蜜达6公斤，相比之下我国人均蜂蜜消费还不到100克。

▲徽县副县长牛彦军（左）走进拼多多直播间，为网友介绍徽县蜂蜜的优点和功效。 （宋林 摄）

“徽县青泥岭系列蜂蜜天然且品质优良。”牛彦军在直播中表示。资料显示，早在2018年，徽县送检的蜂蜜产品就成功通过国际有机农业高标准——Demeter(德米特)认证。

除了徽县蜂蜜之外，直播当天，牛彦军还带来了黄芪、党参、当归、红茶等陇南地道特产。

蜂蜜、黄芪等特产不仅是当地重要的产业，也是不少农户脱贫致富的重要手段。直播当天，全国人大代表梁倩娟也走进拼多多直播间，详细介绍了当地村民如何采集、储存蜂蜜，以及蜂蜜的吃法等。

最终，直播当天累计吸引了约120万拼多多网友观看，并带动了蜂蜜、黄芪等养生产品在拼多多平台的热搜热销。后台数据显示，当天直播的产品中，约六成销往北上广深等一二线城市，真正让好货从农田到餐桌、从深山走向CBD。

全国人大代表直播示范，陇南掀起新电商开店潮

“直播带货等形式促进农产品销售。”这是梁倩娟的表态。而这次全国人大代表和副县长携手拼多多直播，正在为当地的发展提供新的思路和示范。

“青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。”一千多年前，李白就曾在《蜀道难》中感慨过甘肃陇南青泥岭的岭高雨频、道路泥泞。陇南虽地处“秦陇锁钥，巴蜀门户”，但因山大沟深、交通闭塞，陇南在过去几乎一直是贫穷的代名词。

2013年，梁倩娟应陇南市政府发展电子商务的号召，从广州回乡创业，开网店后，专营家乡的土蜂蜜、老树核桃、木耳等土特产品。2018年，梁倩娟当选为全国人大代表。

截至目前，通过发展电商，梁倩娟辐射带动周边三百多户群众增收，其中包括一百多户贫困户。“不忘初心，牢记使命。我的初心就是要让乡亲们都过上好日子。当选人大代表以后，这种情怀更是变成了责任。”梁倩娟表示。

▲第十三届全国人大代表梁倩娟正在为近120万网友介绍陇南特产。今年全国两会期间，梁倩娟在接受媒体采访时表示，“直播带货等形式促进农产品销售”。 （宋林 摄）

在梁倩娟等电商带头人的示范下，据悉，去年至今，甘肃陇南8县1区在拼多多平台的店铺猛增，如今拼多多平台的陇南店铺已超过200家，其中不乏像羌藏琦昆中药材、世纪金徽酒这样当地头部企业开设旗舰店。

“电商不是某一个人就能做成的，它离不开各级干部队伍和广大从业者的主动学习和适应，在他们有学习精神的基础上，我们再加以集中培训，就能利用电商实现致富”，陇南电子商务发展局局长刘粉梅认为，陇南电商发展之所以出现今天的良好局面，离不开拼多多等各大平台的支持。

受直播带动，甘肃陇南地区的农产品销量明显上涨。拼多多后台数据显示，去年以来，甘肃陇南的花椒、浆水、木耳、茶叶、中药材、核桃、苹果、蜂蜜、食用菌等销量大增，尤其中药材、浆水、茶叶等涨幅超过了200%。这其中，直播成为不少店铺增长的“利器”。

“拼多多一直致力于农产品的上行探索。甘肃是农业大省，通过人大代表、市县长直播等方式，真正让小农户与大市场连接、让更多甘肃农产品走出去。”拼多多新农业农村研究院副院长狄拉克表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)