人社部：7月中旬上线“就业在线”平台 提供全流程服务

人民网北京7月1日电 （记者林露）为帮助解决疫情等因素造成的“就业难”问题，人社部于今年3月发起“百日千万网络招聘专项行动”。期间共举办线上招聘会14392场，组织208万家用人单位发布岗位信息2761万人次，在线接收求职简历1943万份。今日人社部表示，专项行动即将落幕，但招聘服务不会打烊，常态化招聘将持续跟进。以下为人社部原文：
亲爱的劳动者和各类用人单位：
3月20日至6月30日，人力资源社会保障部发起实施了“百日千万网络招聘专项行动”。专项行动历时百天，政府与市场联手发力，全国4920家公共就业人才服务机构和市场机构深度参与，共举办线上招聘会14392场，组织208万家用人单位发布岗位信息2761万人次，在线接收求职简历1943万份，为招聘求职提供了便捷高效的对接通道。
专项行动即将落幕，但招聘服务不会打烊，市场热度仍将延续。
常态化招聘将持续跟进。各级人力资源社会保障部门线上线下招聘服务不间断。国家级公共招聘平台动态发布最新招聘需求，日常岗位保持在110万个。各地公共招聘网站归集本地招聘信息，岗位规模超千万。低风险地区现场招聘已经启动，“面对面”对接服务有序铺开。社会力量参与的公益招聘还会不断推出，提供更多类别的招聘岗位。
系列专项招聘将陆续推出。2020年全国民营企业招聘月活动即将开启，生活服务、建筑制造等专场招聘滚动上线，预计将有11000家企业推出岗位60万个。高校毕业生“特别招聘行动”接续推出，每月将开展一次综合性招聘，每周将举办一次专业或行业性专场招聘，提供不断线就业服务。7月中旬，还将上线“就业在线”平台，持续为求职招聘提供全流程线上服务。
获取上述活动信息，请登陆中国公共招聘网（job.mohrss.gov.cn)或各地公共招聘网站，也可联系当地公共就业人才服务机构，还可关注人力资源社会保障部官网（www.mohrss.gov.cn）或官方微信公众号。
人力资源社会保障部门将努力打造多元参与、特色鲜明的招聘服务体系，助力劳动者求职就业和企业复工发展互促共赢！
人力资源社会保障部办公厅
2020年7月1日
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