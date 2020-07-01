12306官方支付宝小程序上线

7月1日，12306官方支付宝小程序正式上线。这是12306继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户可以在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。
据介绍，12306官方支付宝小程序上线后，用户的服务体验将会和12306的App一样。12306官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录，无需每次输入密码。此外，这一服务也整合进了支付宝“我的应用”里的“火车票机票”服务，用户可将其编辑进支付宝首页。支付宝有服务全球12亿用户的经验，将会和12306一同，进一步提升购票体验。
不仅如此，12306支付宝小程序随后还将升级推出“候补票功能”。候补购票服务是指旅客通过12306官方渠道购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。
据悉，此次12306官方支付宝小程序正式上线，将“数字出行”范围从城际交通进一步扩展为省际交通，行业升级再提速。（牛广文）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】