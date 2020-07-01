12306官方支付宝小程序上线

7月1日，12306官方支付宝小程序正式上线。这是12306继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户可以在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。

据介绍，12306官方支付宝小程序上线后，用户的服务体验将会和12306的App一样。12306官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录，无需每次输入密码。此外，这一服务也整合进了支付宝“我的应用”里的“火车票机票”服务，用户可将其编辑进支付宝首页。支付宝有服务全球12亿用户的经验，将会和12306一同，进一步提升购票体验。

不仅如此，12306支付宝小程序随后还将升级推出“候补票功能”。候补购票服务是指旅客通过12306官方渠道购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，并在预付票款后，售票系统自动安排网上排队候补。当对应的车次、席别因退票、改签等业务产生可供发售的车票时，系统自动兑现车票，并将购票结果通知旅客。

据悉，此次12306官方支付宝小程序正式上线，将“数字出行”范围从城际交通进一步扩展为省际交通，行业升级再提速。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)