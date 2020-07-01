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亚马逊与浙江商务厅联合推动传统外贸企业转型与升级

2020年07月01日17:17  来源：环球网
 
原标题：亚马逊与浙江商务厅联合推动传统外贸企业转型与升级

　　亚马逊全球开店今日宣布与浙江省商务厅签署合作备忘录，继续深入合作，整合双方优势，并开展“亚马逊全球开店新外贸扶持计划”，联合推动浙江省10个市、50多个产业带的传统外贸企业转型与升级。此次合作将发挥浙江外贸强省的优势，帮助企业抓住转型契机、稳步前进，在疫情新常态下借助出口跨境电商逆势而上，共同推动外贸行业高质量发展。浙江省人民政府副秘书长高屹、浙江省商务厅厅长盛秋平、亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人Cindy Tai和亚马逊中国副总裁、亚马逊全球开店中国卖家拓展负责人宋晓俊与浙江省10个地市的相关负责人，共同见证了本次签约仪式。

　　根据签署的合作备忘录，双方将携手扶持省内企业通过亚马逊14大海外站点展开出口跨境电商业务，直接触达亚马逊全球三亿活跃用户及数百万商业采购用户。双方将推进“亚马逊全球开店新外贸扶持计划”，并将优选出数百家高质量外贸企业，通过定向支持，帮助其解决跨境电商转型过程中的困难和挑战，助力其顺利、快速通过亚马逊全球各站点布局全球市场。同时，通过一系列线上与线下活动，亚马逊全球开店也将为期待转型的企业全面介绍跨境电商趋势、答疑解惑、分享解决方案。此外，双方将持续推进“亚马逊全球开店101 时代青年计划”，满足跨境电商发展的人才需求，为浙江省出口跨境电商的长期发展打下良好的基础。

　　亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区负责人Cindy Tai表示，“过去几年，我们与浙江省各城市之间围绕产业带开发、品牌出海、人才培养等方面开展了紧密合作，取得了稳步进展。面对新冠疫情的挑战以及数字化转型加速等趋势，传统外贸企业期待通过跨境电商获得新发展、进一步布局海外的呼声也越来越高。今年两会政府工作报告提出加快跨境电商等新业态发展，也让我们对出口跨境电商的前景更加充满信心。希望这次与浙江省商务厅的合作可以赋能更多的浙江外贸企业，帮助他们顺利转型，为传统外贸企业的持续发展注入新的动力与活力。”

　　作为中国外贸大省，浙江省拥有深厚的制造业基础和优质的产业集群。过去几年，亚马逊全球开店与浙江省杭州市、宁波市已经通过落地跨境电商园、开展“亚马逊全球开店101 时代青年计划”等项目有效地加快了省内企业发展出口跨境电商的步伐。2019年，亚马逊全球开店在杭州、宁波两地的跨境电商园不断发展，也吸引了更多的运营、物流、广告、和品牌服务商入驻，为卖家提供更便捷的一站式出口跨境电商服务。同时，产业集群带动效果明显，越来越多的浙江企业通过亚马逊全球开店实现品牌出海：这其中既有安致、丝棠这样来自浙江优势服装、纺织行业的卖家，也有像悦孚斯、棒糖这样的新型创业企业，更不乏豪雅这样的出口百强企业，以及布兰德这种借助出口跨境电商成功转型的外贸卖家。

　　此次备忘录的签署标志着双方将扩大投入力度，持续帮助浙江省制造出口重点城市的服装、纺织、鞋靴、户外、玩具、箱包、五金、小家电、汽配等集群的优质企业拥抱数字化趋势，通过剖析各国消费者的需求洞察，以及对接专业运营人才和服务资源等举措，解决传统外贸企业在转型意识和运营上的痛点，帮助更多企业拓展出口跨境电商业务。

　　疫情发生以来，亚马逊推出了一系列举措和服务，帮助卖家共度难关，包括减免卖家部分FBA仓储费，提供卖家自发货政策指导，收集卖家反馈，通过亚马逊跨境物流服务提供中国至欧美和日本包机服务等。同时，持续探索创新的卖家沟通方式如线上直播、线上会议，为卖家提供全流程指导。亚马逊将持续赋能卖家，从出口跨境电商运作的各方面入手，帮助企业把握后疫情时代的机遇，回到企业和产业复苏、发展的轨道上。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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