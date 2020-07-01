拧紧“责任弦”让惠民政策温暖民心

拧紧“责任弦”，保障惠农政策落地生根；利用“云数据”，助力扶贫攻坚提质增效……在全国脱贫攻坚决战决胜之年，站在迈向全面小康的重要关口，福州市审计机关以党建为引领，深入贯彻落实乡村振兴战略的重大决策部署，围绕“政策”和“资金”两条主线，突出“精准、安全、绩效”，深化扶贫和乡村振兴相关政策资金审计，加强对农村基层精准扶贫、乡村振兴领域政策执行、资金使用安全、绩效管理情况的审计监督。

脱贫不脱政策让群众安心

疫情发生后，一些群众收入受影响，贫困户更是首当其冲。“多亏了审计人员入户走访后，帮了我们一把。”永泰县富泉乡蜚安村建档立卡贫困户陈友通说。

陈友通女儿原来在三明尤溪棒棒糖托管中心上班，受疫情影响，迟迟未复工，为避免出现新增贫困人员，审计组结合“不忘初心，牢记使命”主题教育开展“大走访深帮扶”行动，将该户列入重点监测对象，加大帮扶力度，确保责任、政策、帮扶到位，现在已经为陈友通申请低保兜底，同时支持陈友通女儿在家做起了微商，在家做烘焙，尽可能降低疫情影响。

与此同时，在开展永泰县“两不愁三保障”政策落实情况审计中，福州市审计局关注疫情对贫困人口的“两不愁三保障”的影响情况，关注64户224人是否实行单列管理、重点帮扶，确保贫困户脱贫质量不缩水。东洋乡仑坪村建档立卡贫困户郭而平今年66岁，在入户调查时，郭而平说：＂脱贫不脱政策。我家脱贫后，帮扶政策一个都不少。感谢你们！下这么大的雨，还上山来，让我更安心党的帮扶政策，更有信心奔小康，今后日子一定会过得更好！”

福州市审计局负责人说，2018年至今，福州市审计涉及扶贫和乡村振兴资金36.34亿元，延伸审计51个乡镇和158个村，促进规范整改落实金额达1.12亿元。

据介绍，福州市有计划、有重点地统筹组织对永泰、闽侯、罗源、闽清、连江扶贫和乡村振兴相关政策及资金情况、福州·定西东西部扶贫协作资金、援疆援藏项目建设资金和长乐区等6个县（区）造福工程易地扶贫搬迁、扶贫小额信贷资金、精准扶贫医疗叠加保险专项资金和扶持村级集体经济发展试点专项资金等“四项扶贫资金”开展审计或专项督查。

福州审计系统加强监督服务，为乡村带来新变化。在同安镇洋头村，来自福州市审计局的张威挂职担任第一书记，当地党支部通过打造党员活动红色阵地、展示洋头红色景点、组织“板凳”党课，凝心聚力促发展，如今的洋头村已成为美丽乡村省级示范村。

推动惠农政策精准实施

“全村1315名村民的安全饮水得到保证。”连江长龙镇苏山村村民兼饮水管理员谢祖宝说，过去村里直接引山涧水饮用，未过滤消毒，村民饮水安全得不到保障，2018年由政府投资12.39万元，建设了一台不锈钢组合式净水设备，现在每小时可处理10吨饮用水。

连江县2018年至2019年共投入1800多万元，用于农村饮水安全巩固提升工程建设，农村群众的饮水安全状况得到有效改善。不久前，市审计局在开展连江县乡村振兴相关政策和资金审计中，审计人员前往长龙镇苏山村查看饮水安全情况。审计人员对谢祖宝说，农村饮用水安全事关民生，身为管理员，要按程序投药消毒及按规定定期清洗，确保饮水安全。

福州市审计局负责人说，福州市坚持“三个区分开来”要求，将审计关注的情况放到当地经济社会发展现状中加以分析研判，客观审慎作出审计评价和结论，保护基层干部干事创业积极性。

据介绍，福州市已将扶贫和乡村振兴审计查出问题的整改落实情况纳入市委市政府年度绩效考评内容，逐条跟踪检查审计发现问题整改情况和审计建议采纳情况，实行长期跟踪审计和审计整改“回头看”，关注脱贫的真实性和持续性，不让一名贫困群众在乡村振兴中落伍掉队；对审计发现的典型性、普遍性和倾向性问题，督促有关部门和地方及时研究，在规定的时间内完善管理制度和工作机制，切实增强监督实效。

那么，面对大量数据，如何提升了精准审计力度和工作效率？福州市审计局负责人说，在审计过程中，我市树立大数据审计理念，将省级、市级、县级掌握的涉及农业、发改、民政、财政、教育等十余个部门单位庞大体量的扶贫涉农数据资源和被审计单位相关数据开展深度挖掘和跨行业、跨部门、跨地区关联分析，有效利用福州市惠民资金网平台，精准筛查线索。

在一次精准扶贫审计中，审计工作人员就对市造福工程、农村危房改造、重特大医疗救助等21项开展大数据分析，涉及建档立卡家庭4425户14000余人，扶贫涉农资金近5亿元，数据信息16万多条，审计组根据疑点数据确定入户调查重点，促进农民应享尽享农村危房改造和造福工程补助资金，切实维护农民群众根本利益。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)