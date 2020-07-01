推动高质量发展 这些“沉睡”的资金都激活了

江西：省直机关零基预算，花钱必问成效

江西省从2020年开始，在省直行政机关全面实行零基预算，不让财政资金趴在账上“睡大觉”，以此完善财政资金预算绩效管理机制，做到花钱必问效、无效必问责。

2019年，江西省审计厅对全省109个省直行政单位财政资金使用情况进行专项审计，发现部分省直行政机关对财政政策落实不到位、预算执行约束力不强、财政资金使用绩效不高，一些省直行政单位让财政资金趴在账上“睡大觉”。分析后发现问题不是出在使用环节上，而是出在预算编制环节的不科学与预算审批环节的软约束上。

针对审计发现的以上突出问题，江西省审计厅向省委、省政府呈报审计专报，提出了强化预算约束、实行零基预算，加强资金清理、盘活存量资金，建立问责机制、促进资金绩效等审计建议。这一建议得到了省委、省政府主要领导高度重视，省财政厅为此积极行动起来并抓好整改落实，建立实有账户资金定期清理机制，组织开展了省级单位存量资金清理，统筹用于重点支出；同时改进预算编制办法，强化预算执行约束，从2020年开始在省直行政机关全面实行零基预算，在编制预算时对所有的预算支出，均以零为基数，不考虑以前的执行情况；建立健全财政制度7项，建立完善财政资金预算绩效管理机制，做到花钱必问效，无效必问责。

浙江杭州：唤醒沉睡物业资金，福利汇集于民

浙江省杭州市住房保障和房产管理局采纳审计建议，出台了《杭州市物业应急维修专项资金管理办法（试行）》，合理有效利用物业专项维修资金利差余额，以保障物业共用部位、共用设备的应急维修。

杭州市区的物业维修资金基本按一年期同期银行定期存款利率计息到户（当年交存或者使用的部分按照同期银行活期存款利率计息），管理部门为提高物业维修资金增值效益，将历年结存资金以三年或五年期进行定期存款。2019年，杭州市审计局在市区2016至2018年物业维修资金和保修金征收管理使用绩效专项审计调查中发现，该市的物业维修资金利差余额的权益和有效使用问题一直悬而未决，截至2018年底利差余额累计近10亿元，一直处于沉睡状态，成了一个“老大难”问题。

杭州市住房保障和房产管理局积极整改审计反映的问题，出台了《杭州市物业应急维修专项资金管理办法（试行）》。《办法》唤醒了10亿沉睡资金，其中市区五城区惠及100余万户的业主，实现了还利于民；明确了物业专项维修资金的利差余额按照收益分摊原则建立相应楼幢的物业应急维修专项资金；破解了物业公用部位和公共设施设备保修期满后的维修困局，老百姓最为头疼的建筑外立面存在脱落危险、屋面外墙渗漏、排水设施严重堵塞或损坏，甚至电梯、消防设施设备严重损坏、危及公共安全的维修事项，都有了明确的资金保障。

四川筠连：盘活财政存量资金，把钱花在刀刃

今年，四川省宜宾市筠连县审计局在开展财政预算执行审计中重点关注财政存量资金使用效益，积极推动盘活财政各领域“沉睡”资金，集“零钱”成“整钱”。

盘活财政预算国库资金。摸清全县财政预算和国库、专户各环节资金总体规模，从结存年限、资金投向、存储状态等方面分析财政存量资金的结构以及形成原因，深度盘活闲置和“沉睡”的财政资金。

盘活全县部门存量资金。通过对全县54个一级预算部门发放调查表的形式，延伸抽查部门财政资金、自有资金使用情况，对结转两年以上、项目已完成等结余资金建议财政收回，进一步盘活各部门存量资金。

关注存量资金使用绩效。通过查询数据掌握部门账户历年结余总体情况，重点核实已经清理收回、由财政统筹安排的项结转目结余资金的使用效益情况，分析已安排预算单位但未使用形成二次沉淀的问题，切实提高财政资金使用效益。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)