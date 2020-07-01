贵州：高质量打赢脱贫攻坚战，我们这样干！

2020年以来，贵州省审计厅认真贯彻落实省委、省政府关于决战决胜脱贫攻坚的各项决策部署，立足审计部门职能职责，把扶贫审计作为重中之重，着力聚焦8个未摘帽深度贫困县和3个贫困人口超过1万人的县开展审计监督，为助力全省按时高质量打赢脱贫攻坚战积极贡献审计力量。1至4月完成对省本级和紫云等8个未摘帽深度贫困县的审计，5月中旬启动了对贫困人口超过1万人的织金县、水城县、七星关区的扶贫审计。

一是合理配置审计资源

立足于全省审计“一盘棋”，加大审计资源全省统筹力度，实行省、市、县三级审计人员混合编组、统筹使用、大兵团作战，全省各级审计机关共抽派145人组成12个审计组实施审计，并按照“大交叉”原则合理配备计算机、财务、工程等专业审计人员，实现了全省审计资源跨层级、跨专业、跨区域优化配置。

二是准确把握审计重点

坚持目标导向、问题导向、结果导向，以补齐“三保障”和饮水安全保障等重要领域的短板弱项等脱贫攻坚政策落实情况和返贫人口、新发生贫困人口是否及时纳入帮扶范围等为审计重点，深入揭示政策落实、资金管理、项目绩效等方面的问题。在对省本级和8个未摘帽深度贫困县的审计过程中，各审计组针对审计发现问题，从宏观政策层面向省委、省政府提出相关建议5条，受到高度重视，有效发挥了审计建设性作用。

三是扎实推进督促整改

抓住用好“窗口期”，认真落实《贵州省审计厅扶贫审计整改审查工作方案》要求，用好督促整改工作机制，建立完善问题整改台账，明确整改责任主体和措施时限，会同相关主管部门有力有序推进督促整改工作，扎实做好审计监督“后半篇文章”。相关部门在对省本级和8个未摘帽深度贫困县审计期间，已完成问题整改26个，其他问题正在抓紧整改中。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)