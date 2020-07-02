智慧物流 e键加速（大数据观察·物流业转型发展）

数据来源：国家邮政局

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近年来，以新一代信息技术为支撑的智慧物流在我国蓬勃发展。运作管理更高效，货物运输更便捷，智慧物流为物流业转型升级开启了无限可能。如何建设以“互联网+物流”为特征的智慧物流产业链？智慧物流给企业和百姓带来哪些便利？

浙江省台州市路桥区的运兴运输有限公司业务大厅，大屏幕上实时跳动着上千辆货车的行驶状况和行车轨迹；广东省化州市新安镇，穿梭机器人通过智慧物流快线将包裹从镇级基站运送到村；苏宁南京雨花物流基地，自动化商品拣选效率最高可达到1200件/小时，相比人工拣选效率提升了10倍……

从城市到乡村，从分拣到运输，以“互联网+物流”为特征的智慧物流建设正加快推进，在整个产业链引发变革。智慧物流将如何降低社会物流成本、推动物流业提质增效？

平台数字化

1096辆货车行驶轨迹一目了然，人车货精准对接

“目前在外运输货车1096辆，暂时熄火货车580辆……”在运兴运输有限公司业务大厅，实时更新的货车运行数据让管理人员能够随时了解车辆信息，及时指挥调度。“公司现有货车上千辆，想要实时了解所有车辆行驶状况，放在以前几乎不可能。如今通过‘互联网+物流’，每辆车的行车轨迹一目了然。”公司董事长周昌红说道。

“手写记录、电话协调、现场派车早已成为过去式了！”周昌红告诉记者，曾经车辆的运输指挥调度主要靠人，不仅耗时费力，还经常面临货车空载率高、货主托运物品效率低等问题。眼下，从接单派车到运费结算，通过在线网络平台就能顺利完成。2014年起，公司为车辆上线车载GPS定位系统，如今依托第三方数据服务平台，又打造了车辆管理系统，“利用互联网借力借智，管理水平大为提高。”

数字化平台不仅为公司管理提供了方便，也给司机带来了实惠。已经在公司工作了5年的司机潘恩满说，除了公司的数字化平台，还有许多第三方平台让货运过程更“智慧”。“发车前我只需打开手机APP‘货车帮’，输入出发地、目的地，以及车型等关键词，等待十几分钟时间，就能接到客户订单。”从前最担心的回程跑空车问题得到了解决，潘恩满收入也比以前增加不少。

“数字赋能，让‘人、车、货’跑得更快更精准。”提起物流信息化带来的实效，周昌红说，“现在公司的车辆空转率已减少10%，发货和到货及时率也提升至95%。”

目前台州全市已有228家企业接入国家交通运输物流公共信息平台，还有像“货拉拉”“卡行天下”等物流信息平台企业进驻。“我们推进实施‘互联网+高效物流’，促使‘互联网+’背景下物流行业涌现更多新业态和新模式。”台州市交通运输局二级调研员黄新春说。

仓储自动化

智能感知车辆靠近，全程自动分拣

司机张师傅驾驶着一辆货车，开往苏宁南京雨花物流基地无人仓。在车辆定位系统和智慧园区的电子围栏协助下，当感知车程在20公里范围内时，库内相关程序被自动激活，无人仓相关订单的拣选、包装、分拣等作业流程有序忙碌起来。

分拣过程同样全程自动化。每个货物上贴着的识别码，如同随身携带的“呼叫机”。张师傅所需货物接到仓库发出的“寻货启事”，一个个“搭乘”着传送带迅速来到集货区，由圆形的无人叉车运送。将货物装车后，张师傅立刻在手机上进行了确认：“货已全”。

“从人找货到货找人，从射频技术到人工智能，仓储变得越来越聪明。”苏宁科技集团物流研发中心总经理陈坚介绍，眼下的智慧仓储，更多体现在算法优化带来的便利。例如，来自各地的货物哪个放在里侧、怎样安排拣选路线时间最短、不同型号的包装箱放几样东西最合适……这些，都要依靠算法的叠加和优化来实现。

智慧仓储不仅能在大型仓储场景发挥作用，在江苏徐州徐工智联物流服务有限公司，自动化存储设备“智能微库”提供了中小型零部件自动化存储解决方案。

单台智能微库占地面积10.6平方米，有效存储面积却达到210.8平方米，有效储位1043个；操作人员作业效率相比普通仓库可提高50%以上，单台可节约作业人力5名，年节约人工成本达40万元。“在仓储入库、上架、拣选、包装、发货出库全过程应用了条码识别技术，通过信息化系统与智能移动终端的集成应用，实现了仓储全过程无纸化、移动化作业，每年可节约仓储耗材成本约35万元。”公司总经理蒋大为告诉记者。

近日，《江苏省大力发展智慧物流推进降本增效综合改革试点实施方案》出台，明确将实施智慧物流城市试点、物流园区智慧化改造试点、网络货运平台示范试点、关键物流技术突破试点、智慧物流主体培育试点等五大重点工程，进一步发展智慧物流、推进降本增效。

配送智能化

无人配送、智能快件箱、农村智运快线便捷“最后一公里”

疫情防控期间，基于北斗的京东物流智能配送机器人，将各地送达武汉的医疗物资快速送往医院隔离区。

自动躲避障碍、路口自主决策、紧急情况人工接管……苏宁物流5G无人配送车功能不断提升，常规平均运营速度8公里/小时，最快可达15公里/小时。

美团智能配送调度系统将消费者的订单指派给无人配送车，无人车在买菜站点取货后，自动行驶到社区的无接触配送点，智能技术助力全程无接触配送的实现。

近年来，物流“最后一公里”多种末端服务运作模式不断创新，无人配送已成为末端服务发展趋势之一，物流企业纷纷发力，推动无人配送提速发展。

除此之外，智能快件箱也为末端投递提供了有效补充。据统计，2019年主要城市布设智能快件箱已达40.6万组，新增13.4万组，增幅接近50%，箱递率超10%。

而在农村地区，智慧物流让农村配送更便捷。在化州市新安镇新塘村，一件件五花八门的包裹从穿梭机内鱼贯“吐”出，工作人员整理登记后，供村民前来领取。另一边，穿梭机井然“吃”下荔枝、龙眼、番石榴、蔬菜等，把新鲜农产品运送出去。“自从有了‘快线’，手机上接到订单后，马上就上地里采摘，然后交给‘快线’打理，大大地节省了时间和运费。”身为果农的村干部郑月明说道。

郑月明所说的“快线”，就是村里新建的一条智慧物流运输快线。据介绍，这条“智运快线”包括基站、低空索道、智能穿梭机（机器人）、运输箱、云端调控系统以及收发货装备，每车次设定载重100公斤，最高时速60公里，运送100公斤走100公里仅需3—5元电费，且可24小时运行。通过在县城近郊建设物流总仓，在乡镇建设物流基站，在行政村与村口便利店合作建立收发点，绝大部分商品能1小时内低成本畅行县城与行政村之间。

（通讯员泮永翔参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)