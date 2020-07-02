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额度高了、种类多了、限制少了……

免税购物 海南风景更好（经济聚焦）

本报记者  黄晓慧

2020年07月02日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　7月1日，海口日月广场免税店内，顾客正在选购毛绒玩具。
　　康登淋摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　7月1日起，海南离岛免税购物政策迎来大调整，除离岛旅客每年每人免税购物额度提高至10万元、取消单件商品8000元免税限额规定外，还大幅减少单次购买数量限制的商品种类。

　　新政策的调整，将充分释放海南作为中国首个自由贸易港的政策红利。此外，围绕游客体验，海南还将进一步完善消费与旅游市场，为建设国际旅游消费中心不断探索。

　　

　　7月1日，在《海南自由贸易港建设总体方案》颁布满月之际，海南离岛免税购物新政策正式实施。无论是免税购物额度的大幅提升，还是购物次数限制、单件商品免税额度限制的取消，以及单次购买数量限制的商品种类大幅减少，此次调整被视为该项政策自实施以来的最大力度调整。

　　离岛免税购物政策调整能给海南旅游带来哪些新的变化？在海南建设自贸港的当下，已实施近10年的离岛免税政策，能为国际旅游消费中心的建设带来哪些新机遇？记者进行了采访。

　　小兴奋：出国不便就来海南“买买买”

　　对于一些喜欢出国购物的人来说，疫情防控期间出国不便，去海南购物就成了首选。

　　广州市民晓孟搭乘7月1日一早的飞机到海口，就是冲着新调整的离岛免税购物政策来的。

　　在位于海口日月广场的免税店里，一块标价1.7万元的高档手表，此前超过8000元限额的部分需要按照50%的税率补足税费。“新政策下，1.7万元就能买到，省了4000多元，广州往返海口的机票钱赚回来了。”晓孟开心地说。

　　7月1日14时，记者来到海口日月广场的免税店，尽管天气炎热，前来购物的市民、游客热情不减。最热闹的柜台当属手机、平板电脑等电子商品专柜。一名热门品牌专柜的工作人员告诉记者，由于担心今天出现抢购潮，店里在备货时特地在柜台上摆出了“手机类商品每人每次限购一部”的提示。

　　“每人每年购物额度从3万元提至10万元，放宽购物次数限制，这次政策的调整无疑会让市场有点小兴奋。”海南省自贸办督察处处长曹颖说。

　　事实上，这样的小兴奋在今年初就已经显现。2月20日，海南各免税店恢复营业，第二天，三亚国际免税城的电商销售额达到4428万元，创单日电商销售最高纪录。5月份，海南免税品实现销售额19.77亿元，同比增长147.9%。

　　“调整离岛免税购物政策能促进海南旅游的提质增效，从吃住行占大头，到向游购娱转变，吸引境外消费回流。”海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心主任刘锋分析。

　　大力度：单件商品8000元免税限额取消

　　除了10万元的年度免税购物额度外，此次放宽的各项举措中，最引人瞩目的当数单件商品8000元免税限额取消。

　　统计数据表明，海南免税年购物人数由2011年的48.36万人次增长到2019年的384万人次，年销售额由2011年的9.86亿元稳步增长至2019年的136亿元。2019年，海南离岛免税品销售件数和销售金额均创历史新高，同比增长均超三成。海南外贸进出口905.9亿元，同比增长6.8%，消费品成为海南头号进口商品。

　　“到三亚的游客，10个人中一般有7个会到三亚国际免税城‘打卡’。”中国免税品（集团）有限责任公司三亚市内免税店副总经理苏毅说，这一比例足见离岛免税购物对旅游业的拉动。中免集团作为唯一特许经营离岛免税购物的公司，市值在全球的行业排名也从7年前的第十二名跻身至第四名。

　　不过，如果对比日韩，海南还是有着明显的差距。数据显示，2019年中国游客赴韩免税消费额高达1058亿元，其中普通游客消费额370亿元。“海南离岛免税一年100多亿元的销售额其实不算高。”苏毅认为，离岛免税购物对大多数游客的吸引力尚未到达“以免税购物为目的来海南”。

　　刘锋建议，可以增加市区的免税购物点，运用信息化手段，实现灵活而有效的管控，从目前的“管人又管货”转变为“管人不管货”，“事前监管”转变为“事中事后监管”，提供更加便利化、人性化的购物体验。

　　据曹颖透露，目前，海南正争取第一步先引入跨境电商进行经营，逐步从线上购物扩展到线下实体店，跨境电商目前可经营的商品种类有1000多种，基本涵盖居民日常所需。

　　补短板：旅游配套设施仍需完善

　　面对一些国内游客反映的海南旅游体验性价比不高、物价和餐宿消费体验等都有待提升的问题，刘锋认为，“在消费环境等方面，海南与一些旅游发达地区相比，还存在不小的差距。但这是一个系统性工程，海南正在加紧补短板。”

　　“以前，很多游客抱怨三亚酒店的‘天价房’。其实，连锁品牌酒店采取的是全球统一定价策略，与东南亚比，我们的总体房价相差不大，主要是我们的综合物价高导致旅游费用变高，而且季节性变化明显，物价变化较大。”三亚市旅文局调研员唐嗣铣说。

　　在刘锋看来，离岛免税购物政策的调整，仅仅是促进海南建设国际旅游消费中心的一个突破口。“国际旅游消费中心能否建成，还要看海南自身的营商环境和旅游消费环境建得怎么样。”

　　眼下，总投资逾百亿元的海口国际免税城项目正加快建设，建成后总面积达20万平方米，是三亚国际免税城的3倍，集吃住游购娱一体，是海南国际旅游消费中心的标志性项目。

　　要客研究院院长周婷认为，离岛免税政策的实施对海南国际旅游岛的建设非常重要。作为中国第一个自由贸易港，海南可以尝试更大程度的开放，形成高品质的消费品市场吸引游客来海南消费。同时，岛内的各种娱乐休闲活动和服务也要充分发展，才能真正成为国际旅游消费中心。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月02日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)
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