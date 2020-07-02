规上互联网企业业务收入大幅回升

本报北京7月1日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：1—5月，我国规模以上互联网企业完成业务收入4719亿元，同比增长14.9%，增速大幅回升，较前4月回升10个百分点。从行业利润看，前5月，全行业共实现营业利润533.1亿元，同比增长3.1%。
我国互联网和相关服务业连续两个月呈现回升态势，业务收入环比回升，利润保持正增长，原因为何？
“从业务性质来看，我国互联网企业主要集中在线上消费、生活服务和公共服务平台、数字内容等领域，对线下场景依赖度较低。”国家工业信息安全发展研究中心工业经济所副所长冯媛指出，随着国内疫情形势总体稳定，互联网企业复工复产率较高，业务收入、研发投入等指标整体回升态势较好。
分行业来看，不同领域的互联网企业呈现出明显的分化发展态势。信息服务收入较快增长，音视频服务增势突出。1—5月，包括网络音乐和视频、新闻信息等在内的互联网企业共完成信息服务收入2940亿元，同比增长22%，增速较1—4月回升9.2个百分点。互联网平台服务收入扭转下滑，生活服务和生产服务平台均实现正增长。
在冯媛看来，互联网企业收入内部比重结构产生变化，主要原因在于疫情防控期间，对互联网平台服务企业的需求扩大，在线办公、在线教育等线上消费加速升级；工业互联网平台凭借其信息汇聚、在线作业、异地协同和远程服务等优势，纵向整合产业链，有效助推工业企业复工复产。
值得注意的是，1—5月，互联网企业研发投入延续增速回升态势。全行业完成研发费用236.7亿元，同比增长10%，增速较1—4月回升4.7个百分点。“这一指标向好，为行业下阶段稳步发展奠定了基础。”冯媛说，下半年，随着国内经济形势的逐步好转和人们生产生活方式的转变，互联网和相关服务业有望保持持续回升态势。
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