再贴现利率下调0.25个百分点

本报北京7月1日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：央行决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中，支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点，调整后，3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。

此外，央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为3.77%。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)