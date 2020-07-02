年报逾期未发 神州优车或遭资本市场抛弃

北京商报讯（记者 刘洋 濮振宇）6月30日，神州优车股份有限公司（以下简称“神州优车”）发布公告称，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，因公司不能按时披露2019年年度报告，公司股票将自7月1日起停牌，且可能面临被全国中小企业股份转让系统有限责任公司强制终止挂牌的风险。

据了解，终止挂牌即摘牌，摘牌是指证券上市期届满或依法不再具备上市条件的股票，证券交易所终止其上市交易。

对于年报不能按时披露的原因，神州优车在公告中解释为“公司及下属各子公司主要在北京和厦门两地办公，受疫情影响，上述两地区均对本地及外来人员实施不同程度的管控措施。公司及下属各子公司复工时间均不同程度延后，导致原审计项目组无法按期前往现场开展2019年审计工作，实际执行2019年审计工作的时间较原计划有较大延迟”。

然而，有报道称，在宣布延迟发布年报并临时更换审计机构后，神州优车仍然无法在“大限”到来前披露年报，幕后的真实原因可能与神州优车存在财务问题有关。神州优车可能与瑞幸咖啡一样，存在类似财务造假问题，即去年上半年财报中有1/3甚至更多的营业收入是虚增出来的。

针对上述报道，北京商报记者联系神州优车相关负责人，但截至发稿，尚未获得回复。

事实上，由于瑞幸咖啡造假风波，此前神州优车已多次遭有关部门问询。今年4月，神州优车发布公告称，公司认购的优车产业基金并未投资瑞幸咖啡，公司与瑞幸咖啡为独立经营的两家公司，业务层面瑞幸咖啡造假风波对公司及控股子公司经营活动无直接影响。

虽然，神州优车极力与瑞幸咖啡划清界限，但由于这两家公司拥有共同的实控人陆正耀，神州优车显然难以置身事外。此前，随着瑞幸造假风波爆发，神州优车陷入债务危机，自称已出现金融机构和供应商挤兑苗头，并因此走上“股份甩卖”之路。

6月10日，神州优车发布公告称，公司股东、董事长陆正耀所持2.7亿股股份被北京市第一中级人民法院司法冻结，占公司总股本的10.05%。包括本次冻结股份在内，如果全部被冻结股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

面对外界压力，陆正耀宣布辞任神州租车董事会主席及非执行董事的职务。不过，经济学家宋清辉认为，神州系企业的品牌形象已因为瑞幸咖啡造假风波遭到巨大打击，陆正耀的辞职并不能改变神州系企业的颓势。

值得注意的是，即便没有瑞幸咖啡造假风波影响，神州优车的经营状况也难言乐观。财报显示，去年上半年神州优车营收为19.19亿元，同比下降48.98%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损7.59亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)