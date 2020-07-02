商务部：2019年移动电商下沉用户占比过半

北京商报讯（记者 王晓然 何倩）7月1日，商务部电子商务司发布《中国电子商务报告2019》（以下简称《报告》），《报告》显示，2019年全国电子商务交易额达34.81万亿元，网上零售额为10.63万亿元，同比增长16.5%。实物商品网上零售额8.52万亿元，占社会消费品零售总额的比重上升到20.7%。其中，北京2019年网络零售额排名第四，占全国网络零售额11.4%。“进大山，跨大海”的中国电商正在以更大气的样貌服务越来越多的中国乃至全球消费者。

2019年，农村电商保持快速发展。数据显示，全国农村网络零售额达1.7万亿元，同比增长19.1%。农产品网络零售额3975亿元，同比增长27%。休闲食品、茶叶和滋补食品销售额排名前三。而水果、肉禽蛋、奶类和茶叶同比增速超过30%。

分地区看，东、中、西部和东北地区农村网络零售额分别占全国农村网络零售额的76.6%、12%、9.4%和2%，同比增速为19.8%、17.1%、17.6%和10.2%。浙江、江苏、福建、河北和山东农村网络零售额占全国73.6%。

实际上，这与电商的普及密切相关。《报告》指出，2019年，全国832个国家级贫困县实现电子商务进农村，全年对接帮扶和销售农产品超过28亿元。14个省份533家贫困地区农产品品牌企业实现“三品一标”认证培训。伴随着电商平台走入田间地头，农产标准化、品牌化逐渐成为趋势。除了农产上行，在工业消费品下行方面，社区拼团、小程序直播等也带动着农村电商模式的创新。

资料显示，2019年下沉市场中的电商平台活跃用户规模近4亿人，占移动电子商务活跃总数的57.4%，日均使用时长突破1小时。全国农村地区收发快递超过150亿件，占全国快递业务总量的20%以上。

另外，跨境电商同样在2019年迎来了迅猛发展。数据指出，通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额达1862.1亿元，同比增长38.3%。其中，出口918.1亿元，同比增长16.8%；进口944亿元，同比增长68.2%。

从地区来看，亚洲进口的跨境电商零售额占比最高，达到36%，同比增长23.1%，其次为欧洲、北美洲和大洋洲。而北美洲同比增幅最高，达到33.2%。其中，日本、美国和韩国为主要进口来源国家。韩国商品进口在2019年较受欢迎，同比增长55.1%。

在品类方面，化妆品、粮油食品和日用品进口额占比达到72.9%，化妆品与通讯器材进口额增幅明显，分别为46.2%和33.1%。

同时，在2019年，跨境电商不断迎来利好政策，包括出台便利企业的所得税增收办法，完善跨境电商统计体系，并鼓励搭建服务跨境电商的平台等。截至2019年底，跨境电商综合试验区总数达到59个。

除此之外，电商平台的国际布局逐步升级，不断吸引海外商家入驻。而跨境电商物流企业则向供应链服务转型，支付类企业向跨境金融整合服务商转变。与此同时，跨境电商海外仓布局也加快脚步。《报告》显示，综试区企业已建设运营海外仓超过1200个，包括公共仓、专用仓和自建仓三种类型，服务范围覆盖全球。

对于快速发展的中国跨境电商行业的未来前景，网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平认为，在疫情影响下，跨境电商新业态成为稳外贸的重要砝码，成为增强外贸发展的新动能。不过，这也意味着市场竞争将会更加激烈，包括国内跨境电商综试区之间以及各企业之间的竞争加剧。

(责编：李都也(实习生)、李栋)