A股7月开门红沪指站上3000点 权重股集体走强

延续6月30日的强势走势，A股7月迎来“开门红”。7月1日，A股三大股指集体高开，盘中经历小幅震荡整理之后，上证综指午后发力冲高，当日成功站稳3000点，报收3025.98点。盘面上，白酒、地产、大金融等权重股集体走强，泸州老窖、酒鬼酒、金科股份等多股涨停，贵州茅台盘中一度突破1500元大关，创历史新高。经统计，剔除7月1日两只上市新股，当日沪深两市全部个股总市值暴增8000亿元。

沪指重回3000点

时隔近4个月，上证综指重回3000点。交易行情显示，7月1日开盘，A股三大股指集体高开，随后呈现震荡向上走势，上证综指早盘成功突破3000点整数关口。午后开盘，A股三大股指集体进入下行通道，创业板指盘中更是跌超2%。下午1点45分左右，A股三大股指集体上演V形反转，上证综指、深证成指发力冲高，截至当日收盘，分别收涨1.38%、1.01%，报收3025.98点、12112.96点；创业板指当日跌幅则缩窄至0.76%，报收2419.63点。

虽然7月1日收跌，但创业板指在当日盘中仍然刷新了前期新高，最高点达2450.84。总体来看，创业板指近期的市场表现引发了市场极大关注。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时表示，今年上半年创业板指数牛冠全球，主要原因还是科技股大涨带来的行情，这也表明新兴科技股已成为很多资金追逐的对象。

成交量方面，7月1日沪深两市较此前出现放量，其中沪市当日成交额达3698.84亿元，深市成交额达5374.08亿元，经计算，两市总成交额逾9000亿元，投资者当日交易氛围浓厚。

数据显示，东方财富、省广集团、万科A、中国平安、浪潮信息、贵州茅台、紫光国微等个股在7月1日成交额均超50亿元，其中东方财富居首，公司当日成交额达75.6亿元。

个股方面，两市涨多跌少，正海磁材、新华联、拓维信息等逾60股涨停，逾2000股出现不同程度的上涨。新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，预计结构性行情有望延续，未来低估值板块个股也存在一定的补涨机会。

权重股集体走强

在7月1日的市场表现中，白酒、地产、大金融等权重股表现抢眼。当天早盘阶段，白酒、地产、券商板块不断拉升，助力上证综指冲上3000点。其中，白酒股连续爆发，贵州茅台盘中一度站上1500元，最高达1506.1元，创历史新高。截至当日收盘，贵州茅台报收1494.27元/股，涨幅达2.15%；老白干酒、迎驾贡酒、酒鬼酒、泸州老窖、金种子酒等多股当日更是涨停收盘，其中泸州老窖当日涨停价100.23元/股，迈过百元大关，总市值达1468亿元。

根据深交所披露的盘后交易信息显示，泸州老窖前五大买入席位中，机构占据四席，合计买入6.4亿元；中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部则买入金额1.59亿元。

除此之外，舍得酒业、今世缘、五粮液等多只个股在7月1日也大幅收涨，其中五粮液当日收涨6.35%，盘中最高价达185.1元，总市值一度突破7000亿元，亦创出历史新高。

房地产板块在7月1日亦表现突出，掀起涨停潮，截至当日收盘，新华联、金科股份、绿地控股、金地集团、中交地产、格力地产、信达地产、阳光城、南国置业等10余股涨停。

券商、银行等大金融板块在7月1日盘中拉升走强，助推上证综指站稳3000点。其中，浙商证券7月1日涨停，光大证券、财通证券涨幅均超5%，中国银河、广发证券、华西证券等近40股出现不同程度的上涨。

银行股则在7月1日午后拉升，光大银行涨幅居首，当日收涨7.26%；张家港行、宁波银行、招商银行、中信银行、平安银行等34股出现不同程度的上涨。

与上述走势强劲个股相比，浪潮信息7月1日的市场表现引发市场极大关注。7月1日午后开盘，浪潮信息跳水跌停，随后公司股价有所回升，当日跌幅缩窄至4.75%。消息面上，浪潮信息被加入美国出口管制名单，英特尔产品出口至公司的产品暂停。

184股创年内新高

大涨行情下，7月1日共有184股创出了年内新高，单日沪深两市全部个股总市值增长8000亿元。经Wind数据统计，剔除今年6月以后上市的次新股，两市共有安恒信息、安车检测、宁德时代、飞科电器、科达利、宣亚国际、紫光国微等184股创出了年内新高。诸如，宁德时代7月1日高开1.57%，开盘后公司股价发力冲高，最高点达181.9元/股。但受创业板指疲软的影响，宁德时代创新高后股价开始下行，截至7月1日收盘，宁德时代收于169.4元/股，跌幅达2.84%。

紫光国微则在7月1日涨停收盘，公司最新股价达80.03元/股，创出年内新高。根据深交所当日披露的盘后交易信息显示，前五大买入席位中，机构席位占据3个，合计买入7.42亿元；此外，中信证券股份有限公司上海分公司、南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部分别买入1.76亿元、1.71亿元。

宣亚国际则成为了184股中的“人气股”，交易行情显示，宣亚国际7月1日大幅高开4.92%，盘中一度涨停，最高时达33.12元/股，截至当日收盘，宣亚国际收涨5.94%，报收31.9元/股。需要指出的是，宣亚国际近期走势亮眼，公司在6月15日-7月1日近11个交易日区间累计涨幅高达116.86%，同期大盘涨幅7.73%。

但财务数据显示，在今年一季度宣亚国际实现归属净利润约为-1256万元。针对相关问题，北京商报记者致电宣亚国际董秘办公室进行采访，对方工作人员表示，“公司未来将通过加强数据技术产品类布局等诸多方式提升公司业绩”。

另外，截至6月30日收盘，A股全部个股总市值达70.55万亿元；剔除7月1日登陆A股的首都在线、秦川物联，截至7月1日收盘，A股全部个股总市值达71.35万亿元，经计算，仅7月1日一个交易日，沪深两市全部个股总市值增长8000亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)