公募基金上半年医药主题笑傲 原油QDII腰斩

上半年已结束，公募基金半年成绩单也随之出炉。整体来看，上半年公募基金的业绩表现可圈可点。主动权益类产品中，医药主题基金大幅领先其他板块，霸榜前十，成为上半年的最大赢家。与此同时，债券型基金则受债券市场承压影响，表现较去年同期下降近1个百分点。另外，QDII基金分化情况突出，在多只原油主题基金净值腰斩的背景下，平均收益率也被大幅拉低。

同花顺iFinD数据显示，截至上半年末，今年以来，数据可统计的412只普通股票型基金（份额分开计算，下同）的平均净值增长率约为24.38%。另外，998只偏股混合型基金的平均收益率也达到23.32%，对比同期上证综指的涨幅，至少跑赢了25.47个百分点。

医药主题基金强势霸榜普通股票型产品业绩排行前十名。其中，创金合信医疗保健股票A以83.17%的净值增长率排在首位。在偏股混合型基金中，医药主题基金同样占据前列，业绩排名前10的产品中，该主题占到了8只。

北京某公募从业人士表示，今年以来，受疫情影响，部分医疗企业营收出现较大幅度增长，业绩改善明显，投资价值也相应凸显。同时，在宏观经济及资本市场走势受疫情影响面临较大不确定性的背景下，防御性较强且基本受内需驱动的医药板块，也得到了市场更高的确定性溢价。在此背景下，医药主题基金的净值也水涨船高，迅速提升。

但在医药主题基金表现突出的同时，部分基金也在上半年出现了明显的亏损，且主要以金融地产主题基金以及迷你基金为主。其中，前海开源港股通股息率50强股票、华商双翼平衡混合、嘉实金融精选股票A等跌幅居前，收益率分别约为-13.14%、-10.78%、-9.73%。

相较于主动权益市场的赚钱效应，今年以来，受疫情波及和货币政策稳健偏宽松影响，债市自5月以来承压。而公募债券型基金的上半年平均业绩相比2019年同期也表现稍逊，年内平均净值增长率仅为2.04%，同比下降近1个百分点。

同花顺iFinD数据显示，上半年以来，所有债券型基金中，收益率超过10%的共有12只。其中，表现最佳的是金信民旺债券A，收益率高达18.83%。同时，也有表现不佳的产品，例如华商双债丰利A/C的收益率分别为-15.44%和-15.62%，在同类基金中垫底。换言之，上半年债券型基金的净值增长率首尾相差逾34个百分点。

况客科技合伙人及研究部总监郑汉涛解释道，债券市场自5月以来受经济恢复的预期影响回撤较大，由于公募债券基金大多采用市值法进行估值，所以债券市场的波动必然会传导至债券基金的净值。 对于债券型基金未来走势，郑汉涛分析，债券型基金的收益来源主要是票息收入，长期来看收益比较稳定，只要没有“踩中”违约债，投资者不必过度关注短期波动。

除此之外，上半年备受市场关注的QDII基金业绩则呈现出分化的局面，科技、医药、消费主题仍大幅领先其他行业，原油类产品收益率则多为负值。同花顺iFinD数据显示，今年以来，截至上半年末，QDII基金平均收益率仅约为0.54%，其中生物医药、消费板块产品收益率凸显，最高业绩达到62.88%；但原油类产品表现不佳，最低净值下降了56.17%，业绩分化明显。

统计显示，在QDII基金上半年收益率倒数前十名中，有8只基金为原油类主题。其中，易方达原油（QDII-LOF-FOF）旗下3只基金表现均不佳，其C类人民币、A类美元汇及C类美元汇上半年收益率分别为-55.5%、-55.65%、-56.17%。

此外，在今年一季度末重仓多只海外原油类ETF的国泰大宗商品（QDII），其上半年收益率为-59.88%，位列QDII基金跌幅榜首。对此，国泰大宗商品（QDII）一季度运作分析指出，在新冠肺炎疫情、石油价格战、美股股灾、美元流动性危机的多重打击下，全球大宗商品普跌，作为风险资产代表的原油暴跌近70%，创历史最大季度跌幅。目前海外疫情发展仍是重点，但由于国际原油环境，油价再度承压回落。

(责编：李都也(实习生)、李栋)