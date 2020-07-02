一边裁员一边复航 航空业如何留得青山

在冲不上的云霄这出迟迟难以落幕的悲剧里，航空公司和飞机制造巨头接力，充当潦倒的主角。空客裁员，已是板上钉钉，1.5万人的规模多少还是有些让外界瞠目结舌，但订单数和交付量的暴跌又让一切看起来是意料之中。同时，在产业链的另一头，多米诺骨牌还压倒了墨西哥航空公司。不过，在各国陆续松动的边境管控下，已经有航空公司嗅到了复苏的信号，法荷航谨慎增加的航班量就是例证。

史上最大规模裁员

传闻成真，作为全球两大飞机制造巨头之一，在裁员自救这方面，空客步了波音的后尘。当地时间6月30日，空客宣布，将于2021年夏季之前在全球范围内裁减1.5万个工作岗位。

1.5万人，这无疑是空客自成立以来最大规模的裁员计划。2019年，空客营收达700亿欧元，共有约13.5万名员工，这意味着此次裁员约占员工总数的11%。空客由德国、法国、英国和西班牙共同成立，在6月30日举行的由上述四国代表参加的特别会议中，空客宣布了此次裁员。

根据该计划，裁员主要集中在欧洲市场，德国将裁员5100人，法国裁员5000人，英国裁员1700人，西班牙裁员900人，世界其他国家和地区共裁减1300人。不过，空客这一轮裁员计划仍需与工会以及合作伙伴进行沟通，磋商流程已启动，计划于2020年内达成协议，并在明年夏天前完成重组。

之前关于空客裁员的传闻已经此起彼伏。在此前一天，路透社还援引知情人士称，空客可能会裁员数千人；彭博行业研究分析师弗格森也曾预计，空客的裁员总数可能达到1.2万-1.6万人。

“几个月来，空中客车民用飞机的业务活动下降近40%，其民用飞机的生产速率也进行了相应调整……由于航空交通量预计在2023年以前无法恢复到新冠肺炎疫情前的水平，甚至可能要到2025年才能恢复，空中客车现在必须采取更多的措施以应对新冠疫情后的行业前景。”在回复给北京商报记者的声明中，空客这样写道。

简言之，空客需要先活下去，留得青山在，才能有力气应对日后更漫长的艰难。现金流已经吃紧了。今年一季度，空客净亏损为4.81亿欧元，去年同期则为盈利4000万欧元；今年一季度的现金流为-85亿欧元。

今年以来，空客的日子并不好过。最新数据显示，5月，空客没有接到任何一份新订单，这已经是空客今年以来第二个月录得新飞机零订单了；而在交付方面，5月仅交付了24架飞机。空客CEO纪尧姆·福里也坦言，过去两个月内交付量下降了80%，未来两年，客机产量和交付量将比原计划下降40%。

多米诺骨牌

空客自救措施并不是特例，相较于航空产业链上的其他企业，从时间上来说，空客甚至算晚的了。老对头波音早就撑不住了，早在4月就表态称，到今年底，将把全球16万员工裁减10%。

5月27日，波音正式开始大刀阔斧地裁员，在美国裁减超1.2万个就业岗位，其中6770名美国工人属于非自愿裁员，以削减成本；与此同时，波音还透露，公司已批准5520名美国雇员自愿下岗，并计划未来几个月再裁员数千人，但没有说明具体裁员地点。

需求下滑，是把空客和波音逼上裁员之路的根源。根据国际航空运输协会（IATA）的数据，2020年全球客运量（按收入客公里计算）同比2019年预期将下降54.7%，只有22.5亿人次，运力预计下降40.4%。

在需求暴跌的现状之下，产业链首先崩塌的是航空公司一方。空客和波音还能依靠裁员等方式自救，更多无力自救的航空公司只能走向破产的结局。

就在空客宣布大裁员的同一天，当地时间6月30日，墨西哥最大的航空公司墨西哥航空也宣布，因受新冠肺炎疫情影响和冲击，已开始根据破产法第11章进行破产重组。

据了解，墨西哥航空的乘客数量已经暴跌逾90%，该公司上月与工会及供应商达成协议，削减超过一半的成本，并向员工提供无薪假。这是拉丁美洲第三家申请破产保护的航空公司。在此之前，哥伦比亚航空和南美航空都已于5月递交了破产保护申请，这意味着拉美大型航空公司几乎全军覆没。

“从财务表现来看，2020年将是航空史上最糟糕的一年，损失高达843亿美元，即平均每天损失2.3亿美元”，IATA理事长兼CEO亚历山大·德·朱尼亚克指出，若按照今年22亿人次的客运量计算，航空公司运载每位旅客将损失37.54美元。因此，政府的财政援助对正在“烧钱”的航空公司来说至关重要。

但与伸出援手的欧美各国政府不同，在救助航空业方面，拉丁美洲各国几乎是心有余而力不足。IATA美洲地区副总裁Peter Cerda说，在拉丁美洲，93%的常规航班停飞，而一些国家的运营实际上已经停滞了4个月。

曙光初现

现状是黯淡的，但从各国陆续松动的边境管制中，行业至少看到了一些零星的希望。比如，欧洲理事会已经宣布，从7月1日起取消对中国等15个国家公民的入境限制，准许其进入欧盟国家。但由于美国新冠肺炎疫情局势依然严峻，暂时不对美国开放边境。

在此情况下，恢复业务的航空公司也越来越多。“法航也在逐步增加2020年夏季航班计划。此计划取决于各国旅行限制取消的情况，法航将继续逐步增加航班班次与目的地数量，预计7月达到最初航班计划的43%，8月增至71%。”法荷航集团相关负责人告诉北京商报记者，法航计划在今年夏季为全球约150个目的地提供航班服务，占平时航线网络的80%。

关于荷航的情况，上述负责人称，7月荷航服务的欧洲目的地数量约占平时的80%，洲际目的地占75%左右，8月将分别增至95%与80%；预计7月执飞洲际航班数量约为1700个，8月增至2100个。

中美航线也在最近迎来了解冻。除了中国四大航空公司以外，达美航空和美联航分别于6月25日和7月8日恢复中美航线的运营，每周两班。

不过，从零开始意味着距离正常水平还有很长一段路要走。在回复北京商报记者的置评请求时，达美航空负责人表示，去年6月同期，达美航空每周有42个中美航班。上述法荷航相关负责人也表示，目前约一半的洲际航班为纯货运航班，不提供客运服务，在全球旅行限制放宽的情况下，荷航将重启以上洲际目的地的客运服务。

至于需求端的恢复，就不是航空公司和飞机制造商所能左右的了。毕竟，从全球累计确诊逾1039万的疫情形势来看，仍不可掉以轻心。在北京昶盛律师事务所主任宋云鹏看来，国际航线受影响是比较大的，与整体的经济状况以及当地的政策都有关系，经济不景气会压制旅游需求，另外，企业受冲击也会间接影响航空业的商务需求。

在今年5月的股东大会上，股神巴菲特就表示，已经卖出了美国四大航空公司（美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空）的全部持仓。巴菲特坦言，特别怀疑疫情后市场是否需要这么多飞机，不知道波音和空客的未来将如何。

(责编：李都也(实习生)、李栋)