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央行在河北试点大额现金管理 个人存取款超10万需登记

潘福达

2020年07月02日07:53  来源：北京日报
 
原标题：个人存取款超10万需登记

　　本报讯（记者 潘福达）昨天起，央行在河北省试点开展大额现金管理工作，河北省对私账户管理金额起点为10万元（含），对公账户管理金额起点为50万元（含）。也就是说，个人存取款10万元以上、单位存取款50万元以上都要进行预约和登记制度，取款注明用途，存款注明来源，纳入大额现金管理信息系统。

　　人民银行石家庄中心支行发布公告称，大额现金管理的总体要求是“保障合理需求，抑制不合理需求，遏制非法需求”。大额现金管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主，包含通过大额高速存取款设备自助存取款情形，并针对拆分、现金隐匿过账等规避监管行为制定防范措施。

　　“在实际生活中，对私账户10万元的大额现金管理起点不会明显影响到社会公众的日常经济活动。”支行工作人员称。

　　接下来，10月1日起，浙江省和深圳市也将试点开展大额现金管理工作。央行称，在合法合理的前提下，公众存取款自由受充分保护；只要公众合法依规履行登记义务，大额现金存取并不受限制。至于大额现金取现为何需要预约，央行解释称，商业银行大额取现需预约已实行多年，在公众对现金需求总量下降及结构多样化的趋势下，规范大额取现预约，可以更好地满足公众需求，并有效降低社会成本。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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