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调查数据：6月百城住宅均价同环比双涨

2020年07月02日07:59  来源：经济参考报
 

　　6月，房地产行业进入年中业绩冲刺时期，多城整体推盘量增加，市场交易进一步恢复，全国百城住宅均价同比、环比均实现小幅上涨。

　　根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个大中城市新建及二手住宅的调查数据，6月全国百城新建住宅平均价格为每平方米15461元，环比上涨0.53%，涨幅较上月扩大0.22个百分点。其中，77个城市环比上涨，23个城市环比下跌。同比来看，较去年同期上涨3.16%，涨幅较上月扩大0.17个百分点。

　　二手房方面，6月全国百城二手住宅平均价格为每平方米15301元，环比上涨0.30%，涨幅较上月收窄0.18个百分点。其中，69个城市环比上涨，30个城市环比下跌，1个城市与上月持平。同比来看，较去年同期上涨2.34%。

　　中指院认为，未来稳房价、稳地价、稳预期的楼市调控目标依旧不变，预计市场将延续恢复态势，疫情仍是重要的不确定性因素。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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