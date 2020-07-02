遭遇史无前例冲击 全球航空业忙自救

拉美主要航空公司之一的墨西哥航空公司6月30日在美国申请破产保护，称新冠肺炎疫情对公司造成“史无前例的冲击”。同日，法国航空公司计划在2022年底前裁员7500人。欧洲飞机制造商空中客车集团发表新闻公报说，计划在全球范围内裁员约1.5万人。从航空公司到飞机制造商、零部件供应商，疫情已在全球航空业引发一系列连锁反应。为摆脱危机，众多业内企业展开自救，同时积极寻求政府援助。

由于各国为遏制疫情蔓延纷纷发布旅行限制令，航空公司航班大面积停飞，飞机订单被取消或被无限期推迟，全球航空业遭受重创。国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）日前发布报告预测，2020年，全球航空公司将亏损843亿美元，净利润率下降20.1%。收入预计只有4190亿美元，比上一年下降50%。

国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克说：“2020年将是航空史上最糟糕的一年，平均每天损失2.3亿美元。”

航空业是典型的重资产行业，飞机停飞意味着没有收入来源，但是折旧维修、飞机租赁、工资乃至银行利息等都是必须支付的固定成本。疫情冲击之下，已有多家航空公司经营陷入困境，被迫申请破产保护。

自3月5日英国老牌支线航空公司弗莱比进入破产接管程序以来，据不完全统计，全球已有十几家航空公司申请破产保护。国际航协表示，危机过后会出现高债务，可能会有更多航空公司倒闭。

随着需求减少、订单取消，以及疫情导致工厂停工，航空产业链上游的飞机制造商和供应商也难免受损。空客集团今年第一季度有66架飞机订单被取消，1至4月飞机交付量仅为136架，同比减少约100架。美国波音公司情况更糟，1月和4月都是零订单，一季度飞机订单取消量达196架。波音一季度净亏损6.28亿美元，而去年同期净利润为21.5亿美元。

为摆脱困境，各航空公司采取减少航班、停飞、裁员、停薪、强制休假等措施展开自救。

澳大利亚最大航空公司澳洲航空集团6月25日宣布，为应对疫情影响，公司将至少裁员6000人，同时还将采取其他措施削减成本。欧洲最大航空集团法航-荷航集团5月27日宣布，即日起至2021年年底，法国国内航班将减少40%，一些目的地将关闭。

即便采取诸多自救手段，由于亏损额巨大，部分航空公司不得不寻求政府援助。近期，已有多国通过政府直接注资、提供信贷、允许企业延迟缴税、降低税负、提供工资补贴等方式，对航空业施以援手。例如，法国政府近期宣布一项约150亿欧元的航空业救助计划，以帮助法国航空业应对危机、避免大规模裁员。

据国际航协估算，截至5月中旬，各国政府共承诺向航空公司提供约1230亿美元的财政援助。（新华）

(责编：李都也(实习生)、李栋)