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疫情反弹担忧推升金价至八年高点

2020年07月02日08:00  来源：经济参考报
 

　　由于市场担忧新冠肺炎疫情在局部地区第二轮暴发，避险需求推动金价涨至八年来最高水平，于2020年上半年最后一个交易日逼近每盎司1800美元关口。6月30日，国际金价盘中一度涨至每盎司1785.46美元，为2012年10月以来最高水平。美国黄金期货结算价上涨1.1%，报每盎司1800.5美元。

　　消息面上，影响金价走势的主要原因还是疫情走势。美国一些州陆续宣布暂停经济重启计划，以应对新增病例数激增。美国联邦储备委员会主席鲍威尔近日指出，美国经济前景“非常不确定”，将取决于病毒能否得到控制和政府支持经济复苏的努力。

　　在多国推出经济刺激措施背景下，长期以来被认为是对冲通胀和货币贬值工具的黄金，已连续三个月上涨。

　　为应对疫情对经济的冲击，各国央行和政府可能进一步推出货币和财政刺激措施。当前，两类刺激措施已经达到史无前例的水平。最近，英格兰银行加码了债券收购项目，美联储已经暗示将把利率维持在零左右。截至目前，美联储的资产负债表规模约为7万亿美元，相当于美国GDP的33%。本月早些时候，美国财政部公共债务总额已超过26万亿美元，相当于美国经济总量的120%。

　　另外，世界各地的负收益率政府债券总额增长。上周，10年期美国国债实际收益率仅为-0.66%，为2013年5月以来最低。业内人士表示，金价与债券收益率负相关，债券收益率如果进入负值，就会为金价的火箭式起飞注入燃料。

　　机构近日纷纷调高金价预期，摩根士丹利和花旗集团都表示，依然估计金价到2021年中期将达到2000美元。

　　伦敦研究机构Edison的预测则更为大胆。该机构分析师在6月23日的研究笔记中表示，金价应该会接近1900美元，并且有涨至3000美元以上的可能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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