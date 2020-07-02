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信用卡行业开启存量“下半场” 后浪来袭银行如何接招？

2020年07月02日08:03  来源：经济参考报
 

　　记者近日调研获悉，尽管多家银行的信用卡发卡量和交易额已处在稳步恢复阶段，但在疫情影响下，信用卡行业也正在发生深刻变革。

　　多位业内人士在接受《经济参考报》记者采访时表示，国内信用卡行业迅猛发展的时期已经过去，行业存量“下半场”的开启正给银行带来前所未有的挑战。面对整体增速放缓的市场和互联网巨头消费金融业务的挤压和冲击，多家银行的信用卡业务正在积极调整，以求差异化竞争，获取和留住更多客户。

　　一手促刷卡消费一手提升催收产能

　　受疫情影响，今年一季度商业银行信用卡业务普遍出现发卡量、交易额下降、逾期率升高的现象。多位接受采访的业内人士表示，短期内，信用卡贷款仍处在风险暴露期，不过，无论是发卡量还是交易额，目前均在稳步恢复过程中。与此同时，为应对疫情影响，多家银行一手加大力度促刷卡消费，一手加快恢复催收产能。

　　“今年广发银行在全国范围内推进商圈‘饭票5折’惠民活动，累计投入超千万元为消费者提供餐饮类优惠券，覆盖全国近百个城市的350多个商圈，合作商户过万家。1至5月‘饭票’活动的交易额过亿，拉动消费的效果还是不错的。”广发银行信用卡中心相关负责人表示。

　　据浦发银行信用卡中心介绍，浦发信用卡派送百万张“小浦消费券”，依托金融科技，实现金融圈、消费圈、惠民圈的多圈互动。“五五购物节”期间，浦发信用卡还推出了1600亿专项授信、为长三角地区200余万持卡人提供额度提升服务。

　　交通银行相关负责人也表示，已开展温暖措施系列营销活动，如“回暖计划”天天95折、饿了么卡40元红包月月享等。据他介绍，目前，获客情况已稳步回升。3月下旬日均发卡量恢复至1月日均的近九成；3月消费额和分期交易额恢复至1月的90%以上。

　　除了刷卡促销外，多家银行也在加速提升催收产能。上述交通银行相关负责人介绍，交行信用卡业务催收产能从3月初快速恢复，截至3月末，已从2月初的30%恢复至100%。与此同时，持续优化贷中管控策略，积极运用纾困政策，帮助产生临时困难的客户恢复偿付能力，但同时精准锁定高风险客户，加大催收力度。

　　存量“下半场”开启信用卡行业面临大考

　　采访中，多位业内人士认为，国内信用卡行业迅猛发展的时期已经过去，行业存量“下半场”的开启正给银行带来前所未有的挑战。

　　招商银行信用卡中心掌上生活与作业部总经理巫亮表示，从2019年开始，信用卡行业就已进入“下半场”，即全行业发卡量、资产规模均呈现明显放缓的趋势。过去十几年国内信用卡业务迅猛发展的时期已经过去，同时伴随微信、支付宝等互联网巨头的崛起，信用卡行业经营的不确定性正在增加，竞争的模式和增长的规律也和过去十几年有了根本性变化。“我认为疫情只是让信用卡‘下半场’这个‘大考’提前到来，未来信用卡行业‘下半场’的特点和挑战不会随着疫情过去而消失，我们需要有更多准备。”

　　数据显示，自2002年至2018年，中国银行卡市场经历了高速发展阶段，银行卡市场的交易量、交易笔数的年均复合增长率都在35%以上。但目前银行卡高增长阶段基本告一段落。“若按照我国有效用卡人群来测算人均用卡情况，我国信用卡市场已经高度饱和，以前银行可以抓增量，但现在纯增量客户几乎不存在，银行只能去和其他银行去争夺存量客户，这个难度就要大很多。”信用卡研究人士董峥表示。

　　除了要和其他银行争夺存量客户，银行信用卡业务也面临互联网巨头消费金融业务的挤压和冲击。除了蚂蚁集团的“花呗”和京东的“白条”，美团点评信用支付产品美团“月付”日前也正式上线，微信也针对部分客户上线了“分付”这一全新的个人分期消费支付产品。“我身边很多年轻人，根本不用信用卡，他们一直在使用‘花呗’。”一位信用卡业内人士对记者坦言。

　　苏宁金融研究院研究员黄大智表示，以花呗为例，花呗的用户和信用卡持卡人的重合率只有30%、40%左右，所以花呗其实覆盖了很大一部分下沉市场中的用户，而他们正是银行信用卡业务未来发展的重点对象。

　　回归经营本质构建差异化竞争力

　　如何应对挑战，进一步争取和留住客户？巫亮表示，针对信用卡行业“下半场”的困难，招行信用卡要坚持回归信用卡经营和客户经营的本质，坚持长期主业，不断夯实自身能力，去完善产品、运营、品牌的能力，从而提升客户黏度和客户体验，构建面向“下半场”的差异化核心竞争力。

　　黄大智认为，银行可以借鉴国外经验，进行信用卡的精细化运营，包括通过更精细化的分层手段去应对不同客户，以及联合更多零售类巨头，利用更多场景化情景去真正增加信用卡用户黏性。

　　广发银行信用卡中心相关负责人表示，因为企业客户是比较优质的客群，因此广发银行正在大力发展企业客户，通过互相引流以及为企业员工办卡等方式，和企业展开多方面合作。据介绍，广发信用卡今年以来加深了与餐饮、汽车、电商、电影等行业合作方的线上合作。与此同时，在医护群体、在线教育、健康服务、保险等领域也进一步细分客群，开发卡产品。“在合作方向上，我们不局限在信用卡业务，而是借助全行资源开发企业端客户，大力发展综合金融。”该负责人说。

　　巫亮也表示，招行要更加主动的拥抱移动互联网技术，用APP的方式获取和经营用户。“我们始终要面对一件事情，就是实体卡片在逐步消亡的时候，我们怎么去获取和经营客户。围绕掌上生活APP这样一个平台，我们会去尝试先APP后信用卡的方式，在提供信用卡金融服务之外，也为客户提供更多其他有价值的服务。在用户还没有持有我们信用卡的时候，就能够用APP上的生活服务和优质内容，去获取新的用户，用生活服务和内容建立与用户的连接，探索获取更多用户特别是年轻用户的可能。”巫亮说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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