山东26批次食品抽检不合格 盒马青岛销售猪肉样品在列

中新经纬客户端7月1日电 据山东省市场监管局消息，近日，该局对豆制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品3类食品及相关产品进行了监督抽检。本次共抽检食品样品2096批次，其中合格样品2070批次，不合格样品26批次，盒马青岛销售的猪肉样品在列，复检仍不合格。

具体情况通告如下：

来源：山东省市场监管局网站

豆制品方面，济宁市梁山县有一间私房菜馆销售的1批次豆腐皮中铝的残留量(干样品，以Al计)项目不合格；潍坊市高密市亿客旺超市销售的1批次豆腐皮中铝的残留量(干样品，以Al计)项目不合格。

食用农产品方面，其中，青岛市上海盒马网络科技有限公司青岛第二分公司销售的1批次来自潍坊六乃香食品有限公司(供货商)的猪肉中氧氟沙星项目和磺胺类(总量)项目不合格，复检不合格；

济南市长清区贾涛三味斋冷鲜肉店销售的1批次来自定州市福源食品有限公司的生猪肉中磺胺类(总量)项目不合格；

济宁市解放路农贸市场86号刘建峰销售的1批次生猪肝中沙丁胺醇项目不合格。

食用油、油脂及其制品方面，威海市荣成市崖头川峰粮油商行销售的1批次纯正花生油中酸价(KOH)项目不合格。

山东省市场监管局表示，对上述抽检中发现的不合格产品，生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向，召回、下架不合格产品，控制风险，立案调查，并分析原因进行整改，涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)